«Губернаторский дневник-2026»: прием заявок стартовал!

Стартовал прием заявок на «Губернаторский дневник-2026»! Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прием документов от участников открылся сегодня, 22 мая, и продлится до 17:00 27 мая.

Участие в акции «Губернаторский дневник» доступно для всех учащихся 2-11 классов школ Тульской области. Главное условие - получать как можно больше пятерок во втором полугодии до конца учебного года. 50 самых успешных участников получат заслуженные награды из рук губернатора.

Подробные условия на сайте kp.tula.ru.

Акция «Губернаторский дневник» - это не просто соревнование за оценки. Это возможность для школьников проявить себя, развить свои способности и получить мотивацию для дальнейшего роста. А для региона это шаг к формированию будущей интеллектуальной элиты, которая будет способствовать развитию Тульской области.

Генеральный партнер акции – Технический центр «АВТОБОСС-Тула».