В Тульской области проходят «последние звонки» для более 20 тысяч выпускников Фото: Алексей ФОКИН.

В этом году школы региона заканчивают более 15 тысяч девятиклассников и свыше 5,6 тысячи одиннадцатиклассников. Традиционно Минпросвещения РФ установило единые дни торжеств: последний звонок - 26 мая, выпускной вечер - 27 июня. В большинстве школ области мероприятия проходят именно в эти даты, как в помещениях, так и на открытых площадках.

Также выпускники Центров поддержки одаренных детей и школ-лидеров рейтинга RAEX отправятся на Всероссийский выпускной бал в Государственный Кремлевский дворец. Также тульские одиннадцатиклассники примут участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.