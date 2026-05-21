Здоровое питание.

О важном и волнующем всех родителей — в интервью с Екатериной Александровной Головановой, педиатром, детским гастроэнтерологом и специалистом по вакцинопрофилактике медицинского центра «МЕДИКА».

Екатерина Александровна Голованова, педиатр, детский гастроэнтеролог, специалист по вакцинопрофилактике.

Екатерина Александровна, какие жалобы сегодня встречаются чаще всего?

- В большинстве случаев дети приходят с жалобами на боли в животе, тошноту, слабость, неприятные ощущения после еды. Мы начинаем разбираться и очень часто понимаем, что перед нами в целом здоровый ребенок. Основная проблема оказывается не в заболевании, а в режиме питания. Ребенок встает в пять утра доделывать уроки, а в школу уходит в восемь, так и не позавтракав. Если младших школьников еще могут накормить горячим питанием, то старшие классы часто остаются без нормальной еды на весь день. В итоге первый полноценный прием пищи бывает только после школы в три-четыре часа дня. Это огромная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Ребенок обязательно должен позавтракать дома, взять с собой перекус, поесть в школе и нормально пообедать после занятий.

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда ребенка по утрам тошнит или даже рвет желудочным соком натощак. Насколько это опасно?

- Прежде всего, нужно посмотреть, как и что ребенок ест. Очень часто утренняя рвота возникает именно на голодный желудок. Проснулся, плохо, вырвало. И так регулярно. Но важно понимать: все, что происходит утром, нередко связано не только с желудком, но и с эмоциональным состоянием ребенка. ЖКТ и нервная система очень тесно связаны. Иногда за такими симптомами стоит банальный стресс или тревога, связанная со школой. Поэтому я не советую родителям сразу самостоятельно сдавать анализы или начинать лечение. Сначала нужен прием врача, беседа, осмотр, анализ режима дня и питания. А уже потом — решение о необходимости обследований.

Родители часто пугаются диагноза «дискинезия желчевыводящих путей». Это действительно серьезная проблема?

- Честно говоря, я не считаю это тяжелым заболеванием. Перегиб желчного пузыря сегодня находят у огромного количества детей, практически у большинства. И чаще всего с этим можно спокойно жить. Главное, соблюдать несколько простых правил: достаточный питьевой режим, регулярное питание, отсутствие переедания, движение после еды. После приема пищи нельзя сразу ложиться. Нужно походить, погулять хотя бы 15–20 минут.

Возможно ли полностью исключить сладкое и фастфуд из жизни ребенка?

- Нет, и в этом нет необходимости. Фастфуд и сладости — часть современной детской жизни. Важно другое: чтобы это не становилось основным рационом. Если ребенок голодный, он обязательно купит по дороге из школы шоколадку, чипсы или бургер. А вот если он нормально поел, вероятность такого перекуса становится гораздо меньше. Поэтому задача родителей не тотально запрещать, а выстроить систему: полноценная домашняя еда, режим, перекусы с собой, а сладкое — после основной еды, а не вместо нее.

Какие заболевания ЖКТ у детей сегодня встречаются чаще всего?

- Очень много детей приходят с запорами — и малыши, и подростки. Также часто встречается синдром раздраженного кишечника. Это те самые дети, которые утром перед школой не могут выйти из туалета из-за волнения и стресса. Много гастритов и функциональных нарушений желудка. Особенно у детей с большими перерывами между едой. Желудок начинает болеть либо натощак, либо сразу после еды.

Какие обследования чаще всего используются в детской гастроэнтерологии?

- В первую очередь, ультразвуковое исследование. Также при необходимости проводится фиброгастроскопия. Но гастроскопия детям назначается только по показаниям. Это все-таки инвазивное исследование. Маленьким детям оно часто выполняется уже в условиях стационара под седацией. Поэтому направо и налево такие обследования никто не назначает.

Что вы считаете основной причиной нарушений ЖКТ у школьников?

- Огромную загруженность. Школа, кружки, секции, репетиторы — и в этом графике ребенок просто забывает есть. Поэтому я иногда прошу родителей буквально расписать день по часам. Если ребенок возвращается домой только в восемь вечера, он должен выйти утром из дома уже с четким планом питания на день.

От чего больше всего зависит успех лечения?

- От семьи. Ребенок не может сам полностью организовать свое питание и режим. Если родители вовлечены — результат будет. У меня был мальчик-спортсмен, легкоатлет. Его мама очень внимательно относилась к питанию: собирала правильную еду в дорогу, понимала нагрузки сына, следила за режимом. И это прекрасно работало. А одна мама недавно сказала мне после лечения дочери: «Спасибо вам большое, она начала есть, вы до нее достучались». Это, наверное, и есть главный результат нашей работы!

