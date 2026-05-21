Почему после установки коронок и имплантов болят суставы и стираются зубы?

Об этом «Комсомольской правде» рассказал Егор Выскребенцев, врач-ортопед клиники Smile Spa. Эксперт объяснил, почему в современной стоматологии на первом месте не только эстетика, но и правильная функция зубов.

Почему после установки коронок или имплантов у некоторых людей начинают болеть суставы, стираться зубы или появляется дискомфорт при жевании?

- Отличный вопрос, именно эту тему я хотел бы сегодня затронуть, насколько важен комплексный подход и функциональная ортопедическая стоматология, которой мы занимаемся у нас в клинике (SmileSpa). Здесь важно не просто поставить коронку или имплант, а восстановить баланс: прикус, жевание, работу суставов и мышц лица.

Почему сегодня всё больше говорят именно о «функции», а не только об эстетике улыбки?

- Потому что красивая улыбка без правильной функции может привести к проблемам: стираемости зубов, болям в челюсти, щелчкам в суставе, головным болям и даже напряжению мышц шеи. Современная стоматология стремится к тому, чтобы зубы были не только красивыми, но и правильно работали.

Какие симптомы могут говорить человеку о нарушении функции зубочелюстной системы?

- Это могут быть щелчки в височно-нижнечелюстном суставе, боль при жевании, стираемость зубов, скрежет зубами во сне, головные боли, напряжение в лице или ощущение, что зубы «смыкаются неправильно».

Насколько сильно неправильный прикус влияет на общее здоровье человека?

- Влияние может быть значительным. Нарушение прикуса меняет нагрузку на суставы и мышцы, а это отражается на осанке, качестве сна, работе жевательных мышц и даже эмоциональном состоянии человека из-за хронического дискомфорта.

Какие технологии сегодня используются в функциональной стоматологии?

- Сейчас активно применяются цифровое сканирование, 3D-моделирование, компьютерный анализ прикуса, артикуляторы и системы диагностики работы суставов. Это позволяет максимально точно прогнозировать результат лечения.

Можно ли восстановить функцию после потери большого количества зубов?

- Да, и это одна из ключевых задач ортопедической стоматологии. С помощью имплантации, протезирования и комплексной реабилитации можно восстановить не только зубной ряд, но и правильную работу всей челюстной системы.

Почему пациенты иногда привыкают к проблеме и не замечают, что функция нарушена?

- Организм умеет адаптироваться. Человек может годами жить с неправильным прикусом или напряжением мышц и считать это нормой, пока не появляются боли или серьёзные осложнения.

Насколько важен индивидуальный подход в таком лечении?

- Он критически важен. У каждого человека уникальная анатомия, работа суставов и мышц. Поэтому универсальных решений здесь не существует — лечение всегда строится персонально.

Можно ли сказать, что функциональная стоматология — это работа сразу нескольких специалистов?

- Абсолютно. Часто в лечении участвуют ортопед, ортодонт, хирург-имплантолог, гнатолог и иногда даже невролог или остеопат. Только командный подход позволяет добиться стабильного результата.

Какой главный совет вы бы дали людям, которые откладывают визит к стоматологу?

- Не ждать боли. Многие функциональные нарушения развиваются постепенно и долго остаются незаметными. Чем раньше проводится диагностика, тем проще и эффективнее лечение.

Реклама. ООО «Смайл Спа»