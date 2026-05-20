Минимально инвазивные операции на мышцах у детей с ДЦП. Инновационный метод в клинике профессора Ившина.

Третья статья посвящена методу лечения детского церебрального паралича, который успешно применяет кандидат медицинских наук Сергей Витальевич Шишов — врач травматолог-ортопед клиники.

Суть проблемы

Одним из важных факторов, обуславливающих двигательные расстройства и мышечную боль при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, является развитие дегенеративного процесса в скелетной мускулатуре, приводящего к рубцовому перерождению мышечных волокон с формированием мышечных контрактур. Дегенеративный процесс может развиваться также в фасциях и связках.

Особенности метода

Наиболее эффективный метод устранения контрактур - хирургический. Суть метода состоит в пересечении рубцово измененного участка мышцы, фасции или связки. При этом необходимо раассечь лишь патологически измененный участок, не повредив окружающую здоровую ткань и расположенные рядом нервы и кровеносные сосуды. Это достигается применением специального режущего хирургического инструмента (патент RU 98110 U1), который позволяет выполнять операции из точечного прокола кожи, а также хорошо виден на экране монитора при использовании ультразвукового сканирования.

Преимущества методики:

-малая травматичность подкожной миотомии позволяет выполнить ее одномоментно на 10-16 мышцах у больных ДЦП, что существенно повышает эффективность оперативного вмешательства;

-после оперативного вмешательства не требуется гипсовая иммобилизация;

-точечные размеры кожных ран облегчают послеоперационный уход и способствуют быстрому заживлению;

- минимальная травматичность позволяет быстрее восстановиться двигательным функциям - от 5-7 дней до трех недель (в зависимости от степени тяжести пациента и объема оперативного вмешательства);

- благодаря малой травматичности подкожные миотомии, подкожные фасциотомии, подкожные десмотомии можно проводить в стационаре одного дня.

Клинические результаты:

С мая 2010 года по настоящее время в ООО "ЦНМТ" С.В.Шишов прооперировал более 3000 больных ДЦП.

Положительный результат в виде увеличения объма вижений и повышения двигательных возможностей отмечен у 97% пациентов детского возраста.

Лишь у одного пациента на следующий день после операции потребовалось хирургическое устранение гематомы из точечного прокола.

Ни у одного больного не наблюдалось чрезмерного расслабления мышц после операции с развитием гиперабдукции бедер, рекурвации коленных суставов, пяточных стоп и других нежелательных эффектов.

Применение данной техники обеспечивает:

1. Снижение болевого синдрома — благодаря щадящему подходу к окружающим тканям

2. Увеличение объема движений — восстановление функциональности пораженного сегмента

3. Профилактика осложнений — избежание травм сосудов и нервов

