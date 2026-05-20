Здоровое детство = счастливое будущее!

В преддверии Дня защиты детей мы поговорили с врачом клиники «Семейная» Еленой Анатольевной Чембуровой о современной педиатрии и комплексном подходе к здоровью будущего поколения.

Врач клиники «Семейная» Елена Анатольевна Чембурова.

Клиника «Семейная» вошла в число номинантов премии «Клиника года 2026» от «Комсомольской Правды», и это признание во многом отражает выстроенную здесь систему заботы о детском здоровье — от профилактики и диагностики до лечения и длительного наблюдения.

Елена Анатольевна, к каким специалистам сегодня можно обратиться в клинике «Семейная»?

«В педиатрическом отделении представлен широкий спектр врачей. Это детские гастроэнтерологи, дерматологи, неврологи, хирурги, урологи, офтальмологи, оториноларингологии, клинические психологи. Отдельное направление — работа с медицинским психологом, который вместе с неврологами помогает детям с СДВГ и расстройствами аутистического спектра. Мы стараемся закрывать весь спектр детских проблем в одном месте, чтобы семья не искала специалистов по разным учреждениям».

Как в клинике организована диагностика?

«Один из ключевых принципов клиники — скорость и точность диагностики. Пациенты проходят обследования в рамках единой цифровой системы: каждый специалист сразу видит результаты коллег. Анализы выполняются оперативно: часть готова в день обращения или на следующий день, более сложные исследования занимают несколько дней. В клинике также работают современные диагностические мощности: рентген, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика. Отдельное внимание уделяется безопасности и комфорту у маленьким пациентам».

Здоровое детство = счастливое будущее!

Что делает визит ребенка к врачу спокойным и безопасным?

«Ребенок остается ребенком, даже в кабинете врача. В клинике уделяют особое внимание эмоциональному состоянию детей. Маленькие пациенты не перемещаются самостоятельно — врач сам приходит за ребенком и сопровождает его на прием.

В зоне ожидания организованы игровые пространства, мультфильмы и занятия для детей, чтобы снизить тревожность и превратить визит к врачу в спокойный и понятный процесс. Мы хотим, чтобы ребенок не боялся медицины. Тогда и лечение проходит легче, и доверие к врачам формируется с раннего возраста».

Какие дополнительные услуги доступны семьям в клинике?

«Клиника обеспечивает полный цикл сопровождения ребенка: профилактические осмотры с первых месяцев жизни, индивидуальные планы вакцинации, наблюдение детей от рождения до 18 лет, оформление медицинских документов для детских садов, школ, спортивных секций и лагерей. Также проводится забор анализов и консультации по вскармливанию и уходу за новорожденными».

Здоровое детство = счастливое будущее!

Какую роль играет физиотерапия в детском лечении?

«Физиотерапия сегодня — это полноценная часть лечения. Она активно применяется при хронических воспалительных заболеваниях, восстановлении после инфекций и в периодах повышенной нагрузки у школьников. Используются современные методы: лазеротерапия, электрофорез и другие технологии, направленные на восстановление и поддержку детского организма».

С какими неврологическими проблемами работают специалисты клиники?

«Одно из ключевых направлений — детская неврология, включая работу со сложными случаями, такими как врожденные формы эпилепсии. Каждый приступ — это нагрузка на нервную систему ребенка. Поэтому важно не просто назначить лечение, а подобрать его индивидуально и внимательно следить за динамикой».

В чем вы видите главную идею современной педиатрии?

«Мы лечим не болезнь, а ребенка целиком. Современная педиатрия — это комплексный подход к здоровью ребенка: его развитию, психоэмоциональному состоянию и поддержке семьи. Наша задача — чтобы ребенок рос здоровым, а родители чувствовали уверенность и спокойствие!»

tula.semeynaya.ru

Адрес: ул. Рязанская, д. 1

Тел: +7 (4872) 77-05-77

.

.

Реклама. ООО «ССМЦ Регион № 2»