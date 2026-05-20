В Туле выберут лучшего отделочника.

Мероприятие пройдет 20 мая на базе Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий. Организатор - Министерство строительства Тульской области. Соревнование проводится уже второй год подряд в рамках национального проекта «Кадры».

Конкурсное задание будет состоять из двух этапов: монтаж каркасно-обшивной конструкции (гипсокартонной перегородки) и облицовка поверхности плиткой. Участникам предстоит не только продемонстрировать практические навыки, но и подтвердить знание теории. Работы будет оценивать экспертная комиссия по нескольким критериям: точность и аккуратность, скорость выполнения, соблюдение технологий и требований безопасности, а также применение современных методов отделки.

Как отметил заместитель председателя Правительства Тульской области министр строительства Тульской области Игорь Казенный, конкурс проводится под флагом нацпроекта «Кадры», а вступить в борьбу за звание лучшего могут мастера со стажем не менее 3-х лет. Важное условие - профильное образование. Самоучки к соревнованиям не допускаются. Подать заявку можно через портал «Работа России». Второй важный нюанс - обязательное гражданство Российской Федерации.

Площадка готова

Заведующая технологическим отделением Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий Ирина Навродская рассказала, что мастерские колледжа полностью готовы к проведению соревнований:

- Мы в данный момент готовим мастерскую. Здесь будут располагаться рабочие места по количеству участников, оснащенные современным оборудованием, которое используется для отделочных работ. Нам повезло, что конкурс проводится именно у нас, потому что рабочие профессии мы популяризируем, стремимся мотивировать ребят - и абитуриентов, и студентов. Здесь, на конкурсе, они увидят настоящих профессионалов и поймут, что рабочая профессия нужна и востребована.

Она также отметила, что преподаватели колледжа участвовали в разработке конкурсного задания, а у самого мероприятия есть все шансы стать ежегодным.

Выбор площадки неслучаен: на базе ТКиОТ на протяжении многих лет проводятся профессиональные конкурсы по разным профессиям. Совсем недавно, в апреле этого года, здесь состязались лучшие сварщики.

Впереди - Россия

Лучший отделочник региона представит Тульскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Победа не только почетна, но и материально выгодна - главный приз в прошлом году составлял 1 миллион рублей, наш тульский участник стал четвертым в России.

Надеемся, что в этом году наш регион поднимется в рейтинге и займет почетное место в первой тройке.