В регионе трудоустроят порядка 10 тысяч подростков.

- Реестр вакансий формируется круглогодично на платформе «Работа России», а также на интерактивном портале органов занятости населения Тульской области (Кадрового центра), - доложил министр труда Тульской области Алексей Федосеев. - Трудоустройство подростков осуществляется в течение года в свободное от учебы время, но основной период приходится на летние каникулы.

Алгоритм трудоустройства детей в регионе показал эффективность. Сотрудники Кадрового центра проводят консультации с несовершеннолетними и вместе определяют подходящий для подростка вид занятости. Затем проводится собеседование с потенциальным работодателем и оформление приема на работу.

Количество работодателей, участвующих в программе временной занятости подростков, растет: в этом году их порядка 600, это на 200 больше, чем в прошлом году.

Кадровые центры ведут работу с организациями по формированию перечня вакансий для временного трудоустройства. Вид занятости определяется, в том числе, возрастной категорией. Несовершеннолетние от 16 до 17 лет могут трудоустроиться на предприятия. Подростков от 14 до 15 лет чаще принимают на работу в бюджетные учреждения. Дополнительная занятость дает возможность определиться с будущей профессией, приобрести первичные навыки.

Ежегодно количество трудоустроенных подростков растет: в 2024-м трудоустроено 8 тысяч человек, в этом году планируется трудоустроить порядка 10 тысяч.

Особое внимание уделяется трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2024 году были трудоустроены 786 таких ребят, в 2025 году – 870, с начала этого года - 146 человек.

- В 2026 году будет введен новый алгоритм – «Комплексное трудоустройство семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации», - рассказал Алексей Федосеев. - Оно предполагает совместное трудоустройство на базе одного работодателя подростков на временное рабочее место, а его родителя - на постоянное. Механизм реализации алгоритма обсуждается. Практика Тульской области реализуется впервые в России.

- Необходимо организовать работу по информированию несовершеннолетних о возможности дополнительной занятости в период летних каникул, - подчеркнул губернатор Дмитрий Миляев. - 2,5 тысяч предприятий реализуют Региональный демографический стандарт, предусматривающий поддержку работников с детьми. Надо проработать его дополнение мерой поддержки по трудоустройству несовершеннолетних детей сотрудников предприятий в период каникул.

Для ребят будет наглядный пример их родителей, которые работают на предприятиях. Если у подростка есть желание трудоустраиваться, значит, мы должны создать для этого максимум условий, – подытожил глава региона.

Занятость можно планировать

Елена Савельева, руководитель кадрового центра «Работа России» Тульской области:

- Лето – самая активная пора для трудоустройства подростков. На портале кадрового центра «Работа России» Тульской области размещен план-график трудоустройства на июнь 2026 года. Ежемесячно графики обновляются, так что родители и школьники могут планировать занятость в свободное от учебы время. Кадровые центры имеют 24 точки в регионе.

Процесс трудоустройства прост: родители и школьники могут ознакомиться с план-графиком на портале, подготовить перечень документов (он есть в разделе «Временное трудоустройство подростков») и обратиться в кадровый центр «Работа России». Консультант поможет оформить ребенка в желаемую организацию. Необходимо наличие письменного согласия законного представителя ребенка.

С сентября 2025 года работодатели в выходные, праздничные дни и каникулярный период могут привлекать к работе несовершеннолетних только через кадровые центры или студенческие отряды. Временное трудоустройство является официальным – идет трудовой стаж, работа оплачивается.

Мария, ученица 8 класса МБОУ ЦО №8:

- В прошлом году я устроилась работать летом через кадровый центр: помогала озеленять город. Было интересно, я получила первый трудовой опыт, запись в трудовую книжку и заработала деньги на карманные расходы. Пришла в центр, консультант помогла подать заявку через сайт «Работа России», и уже через неделю я вышла на работу. В этом году тоже планирую трудоустроиться на лето.