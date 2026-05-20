«Нам не страшны ни дожди, ни ночные смены»: как в Тульской области собирают рекордные урожаи.

Почему комбайн T500 стал настоящей рабочей лошадкой для ведущих хозяйств региона - узнаем у хозяев агромашины.

Наш первый собеседник — Александр Попов, генеральный директор АО «Заря им. А. Ф. Попова». Это хозяйство — настоящий гигант: почти 10 тысяч гектаров земли, из которых 7 тысяч отданы под зерновые.

- У нас в «Заре» всё серьёзно: 3 тысячи голов крупного рогатого скота, из них тысяча — дойное стадо. Чтобы их прокормить, нам нужно собрать урожай быстро, качественно и без потерь. Техника должна работать как часы. Мы сравнили разные варианты, но остановились на T500 от Ростсельмаш. Эта машина позволяет нам укладываться в сроки, даже несмотря на то, что площади уборки постоянно растут. При урожайности пшеницы до 60 центнеров с гектара комбайн легко намолачивает за смену 200 тонн. И нет потери качества, зерно чистое, не нужны дополнительные затраты на транспортировку, переработку и хранение», - рассказывает Александр Попов.

Но цифры - это только часть истории. За каждой тонной стоит сложный инженерный расчёт. Главный инженер хозяйства, провожая нас к машине, с гордостью показывает узлы.

- Смотрите, вот фирменная система обмолота Ростсельмаш. Гибкая дека с электронным управлением подстраивается под любую культуру. Огромная площадь сепарации - 8,3 квадратных метра! Это значит, что хлебная масса обрабатывается интенсивно, а зерно не травмируется. Даже если погода резко испортится или придётся работать ночью, T500 не подведёт. Барабан диаметром 800 мм обеспечивает деликатный обмолот без потерь, а широкий сепаратор (1500 мм) позволяет держать темп до 30 тонн в час», - поясняет специалист.

Однако современная техника - это не только железо, но и забота о людях. День комбайнера длится с рассвета до заката, и от условий в кабине зависит очень многое.

-Мы очень ценим наших механизаторов. Для них кабина T500 - это настоящий офис на колёсах. Она просторная, обзор отличный, шумоизоляция на высоте. Есть климат-контроль, удобное сиденье. Мы даже установили подруливающую систему, чтобы снизить усталость в конце смены. Когда человек работает с комфортом, он меньше ошибается, а значит, и урожай целее, — отмечает директор.

О том, как комбайн показывает себя на разных культурах, нам рассказал и Сергей Ларин, директор Тульского НИИ сельского хозяйства.

- Наш институт работает с зерновыми и зернобобовыми. Объёмы растут, и нам потребовалось больше мощности. Мы давно доверяем технике Ростсельмаш. Комбайн T500 нас полностью устраивает: он убирает чисто, потерь за жаткой нет, зерно в бункере без сколов. Отдельно хочу отметить ходовую часть и трансмиссию. У этого комбайна гидравлика позволяет двигаться очень плавно, без рывков. Это критически важно при работе на склонах или сложных рельефах. При урожайности в 40 центнеров с гектара он проходит около 5 гектаров в час. Это серьёзный показатель. По производительности он явно выигрывает у других машин 5-го класса, - делится эксперт.

По мнению аграриев, надёжные комбайны - это не роскошь, а необходимость, которая помогает вовремя убрать урожай и получить больше зерна.

