Сказки про глазки: самые распространенные заблуждения о контактных линзах.

Главный врач Центра здорового зрения Олеся Евгеньевна Кукушкина.

Однодневные линзы можно носить дольше

Это очень распространенное заблуждение, и касается оно не только однодневных линз, но и линз более длительной замены. Линзы двухнедельные запросто превращаются в ежемесячные, а линзы ежемесячные, вообще рискуют стать долгожителем и прослужить целых три месяца. Пациенты не любят признаваться в этом и очень часто мы слышим от них, что это безопасно и многолетняя подобная практика пока не привела к плачевным результатам. Действительно, современные линзы настолько высокотехнологичны, что часто прощают подобные небрежности, но ведь и пересечение оживленной трассы вне пешеходного перехода не всегда заканчивается под колесами автомобиля. Почему же однодневные линзы однодневные? Все дело в материале, платой за высокую кислородопроницаемость и повышенную смачиваемость является высокая способность линзы накапливать на своей поверхности опасные отложения. Заряд поверхности контактной линзы притягивает белок и жир из слезы, что создает питательную среду для микробов. Риск инфекционных осложнений возрастает многократно, а сам материал линзы приобретает совершенно иные характеристики, утрачивая первоначальные показатели смачиваемости и кислородопроницаемости.

Линза может закатиться за глаз

Как ни странно, этого боятся не только дети, но и взрослые, многие убеждены, что трогать глаза в линзах нельзя, если линза сместиться она может уйти за заднюю поверхность глаза. Никаких анатомических предпосылок к этому нет и быть не может! Передняя поверхность глаза плавно переходит в конъюнктиву и далее на внутреннюю поверхность век. Нет ни карманов, ни отверстий, куда линза могла бы проникнуть. Самое неприятное, что может произойти – это смещение линзы под верхнее веко при сильном воздействии на глаза, но это очень близко к глазной щели и пациент самостоятельно может извлечь линзу.

В линзах нельзя спать

В линзах спать можно! Правда не во всех, существует ряд линз пролонгированного или непрерывного ношения, которые можно использовать не снимая на ночь. Количество ночей, которые можно проводить в линзе, различно и строго регламентировано производителем (этот срок нарушать нельзя!) Основная цель создания этих линз – обеспечить удобство и гибкость в использовании для людей с активным образом жизни или специфическими профессиями. Также эти линзы применяют с лечебной целью, как бандаж или депо для лекарственных средств. Важно помнить, что применение линз в пролонгированном режиме возможно только после консультации врача, со строгим соблюдением всех рекомендаций.

Если использовать линзы, потом нельзя будет сделать операцию по исправлению зрения

Можно и даже нужно! Если ваше зрение стабильно и не меняется в течение двух лет, а вы старше 18 лет, то нет никаких причин отказываться от хирургической коррекции даже после многолетнего использования мягких контактных линз. Да, глазам нужно время для полного «возвращения» к первоначальным показателям и от контактных линз нужно отказаться минимум за месяц до планируемой даты вмешательства, но использование мягких линз никак не повлияет на исход операции.

После 40 лет носить линзы сложно

Еще одно распространенное заблуждение, в основе которого лежит реальные морфологические изменения. Дело в том, что после 40 лет процесс перестройки резкости зрения с дальней дистанции на ближнюю затрудняется, и люди, который ранее видели хорошо и не пользовались очками замечают, что писать или читать текст в телефоне становиться сложно. Люди, которые для улучшения зрения пользовались очками или контактными линзами, также претерпевают возрастные перестройки, и вот в своих контактных линзах близкие объекты становятся плохо различимыми, чтобы прочесть мелкий шрифт нужно СНЯТЬ свои линзы! Для наших пациентов, привыкших пользоваться линзами, есть замечательное решение- мультифокальные контактные линзы. Этот продукт создан специально для активных пользователей. Эти линзы создают одновременно два фокуса на сетчатке один для близи, второй для дали, после непродолжительной сенсорной адаптации мозг учиться выбирать нужное изображение и пациент может выполнять зрительные задачи на всех дистанциях!

При астигматизме линзы не помогут

К счастью, в последнее время все реже приходится сталкиваться с подобным мнением. Сейчас у каждого производителя мягких контактных линз в каждой линейке обязательно присутствуют торические (астигматические) контактные линзы. Контактные линзы для астигматиков имеют принципиально другое устройство, в них присутствует система стабилизации, препятствующая развороту линзы вокруг оси, это необходимо для четкого зрения в любой ситуации. Мягкими линзами можно исправить астигматизм до 2,75 диоптрий. В случае, когда степень астигматизма выше 2,75 D, можно подобрать линзы индивидуального дизайна или склеральные линзы.

Линзы можно носить только с 14 лет

Контактные линзы можно использовать с самого юного возраста! В настоящий момент, нормативные документы не ограничивают возраст использования. В некоторых случаях, например, при врожденной патологии или большой разнице в диоптриях между глазами возможно применение линз у детей до года. Конечно, это будет индивидуальная линза, но это возможно. После 3 лет ребенку подходят стандартные линзы. Уходовым манипуляциям обучают родителей, мамы и даже папы легко осваивают навыки обращения с контактными линзами.

В линзах глаза задыхаются

Ну нет, конечно, сейчас контактные линзы изготавливаются из двух видов материалов: силиконгидрогелей и гидрогелей с высоким влагосодержанием. Силиконгидрогели пропускают кислород в достаточной степени через толщу материала, а гидрогели насыщают роговицу кислородом из влаги, содержащийся в материале линзы. Поэтому важно выбирать линзы из современных материалов, тогда риск кислородного голодания минимален.

Линзы можно подобрать самостоятельно

Увы, продажа линз на маркетплейсах и изобилие обучающих видео в сети, провоцирует пациентов к самостоятельному приобретению продукции и бесконтрольному использованию линз. Конечно, зачастую это сходит нашим пациентам с рук, так как современная линза имеет асферическое строение и мягкий материал, что дает ей возможность подстроится под форму глаза и не навредить его поверхности. Но если размер линзы будет сильно отличаться от размера глаза, то механические осложнения гарантированы. Это, как надеть обувь не по размеру, представляете мозоль на глазу? Подбор линз должен осуществлять специалист, врач или оптометрист поможет выбрать максимально подходящую к образу жизни пациента линзу. Затем специалист осуществляет пробную примерку и пробное ношение линз, и только после этого обучает пациента манипуляциям. В конце подбора пациент получает инструктаж по безопасному использованию контактной коррекции.

От линз сохнут глаза

К сожалению, это не совсем миф: очень часто неподходящие линзы могут вызывать дискомфорт и сухость, иногда погрешности ухода за линзами или неподходящий раствор для хранения провоцируют данную ситуацию. Выход очень простой – обратиться за помощью к специалисту. Выбор линзы, подходящей по дизайну, сроку замены, размеру и материалу, обеспечивает максимальный комфорт. Немаловажно подобрать «правильные» раствор и увлажняющие капли для линз. Нельзя использовать средства ухода, руководствуясь одним принципом цены, раствор для линз должен быть максимально убийственен для микробов и при этом бережен к тканям глаза, а это все очень индивидуально.

Нельзя использовать линзы в запыленных помещениях

Можно! Линза образует единую оптическую систему с глазом и прилежит к передней поверхности глаза очень близко, попадание пыли под линзу исключено. Пыль с передней поверхности линзы удаляется естественным путем при помощи слезы и движений век, как это бывает без линз.

Мягкие контактные линзы-это безопасный и эффективный способ коррекции зрения при соблюдении правил использования и рекомендаций врача. Современные материалы и технологии производства минимизируют риск осложнений, а правильный подход к применению снижает вероятность проблем, связанным со здоровьем глаз в будущем.

.

.

Реклама ООО "Ритейл. Финансы. Аудит"