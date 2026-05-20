Как поддержать школьника перед ЕГЭ и не дать стрессу взять верх

До ЕГЭ остаются считаные недели, и для многих дом превратился из крепости в поле боя. Учебники, словно вражеские укрепления, штурмуются по ночам, а тишина в комнате часто звенит не спокойствием, а напряжением.

Мы решили поговорить с человеком, который видит эту изнанку экзаменов каждый день. Елена Кузнецова – психиатр, заместитель главного врача ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева». Она знает о подростковых страхах все и даже больше.

– Ко мне часто приходят ребята, которые уже на пределе. Они говорят: «Я не могу спать, я открываю глаза и вижу перед собой бланк ответов», – рассказывает Елена Сергеевна. – Это уже не просто волнение, это навязчивое состояние. Тело реагирует на такой стресс очень конкретно: скручивает живот так, что не поешь, начинает раскалываться голова, а руки становятся влажными и холодными. Это крик о помощи, просто облеченный в физические симптомы.

Когда «мандраж» превращается в болезнь

По словам Кузнецовой, грань между здоровым желанием сдать экзамен и разрушительной тревогой очень тонка. Родителям важно быть не надзирателями с секундомером, а чуткими наблюдателями.

– Если вы видите, что ваш всегда общительный ребенок вдруг запирается в комнате и часами молчит – это первый звонок. Если он начинает плакать из-за мелочи или срывается на крик без повода – второй. А если он говорит: «Я ничего не хочу, мне все равно» – это уже не апатия от лени, это защитная реакция психики на перегрузку. Она просто выключила эмоции, чтобы не сгореть дотла, – объясняет психиатр.

Как помочь: советы от психиатра

Что делать родителю, когда его собственный ребенок кажется чужим и колючим? Елена Кузнецова уверена: главная ошибка – это давление.

– Пожалуйста, перестаньте говорить им: «Это самый важный экзамен в твоей жизни!». Для подростка эта фраза звучит как приговор. Как будто после провала их ждет гильотина. Нужно сместить фокус. Скажите: «Я вижу, как ты устал. Я горжусь уже тем, что ты так усердно трудишься. Мы справимся с любым результатом». Это дает опору, – делится Елена Сергеевна.

Простые вещи – проще восприятие

Сон. Это не роскошь, а лекарство. Нервная система восстанавливается только во сне.

Еда. Даже если кусок в горло не лезет, горячий чай и что-то простое должны быть на столе.

Прогулки. Смена картинки перед глазами творит чудеса.

– И самое главное – слушайте. Не учите жить, а просто слушайте. Иногда подростку нужно выплеснуть все накопившееся: страх перед учителями, обиды на одноклассников, неуверенность в себе. Дайте ему эту возможность без осуждения. И не отмахивайтесь от проблемы. Если вы понимаете, что не справляетесь сами и состояние ребенка ухудшается – не стесняйтесь обращаться к специалистам. Психолог или психотерапевт поможет найти корень проблемы и научит подростка техникам саморегуляции, – заключает эксперт.

Экзамен закончится. Лето наступит. А вот доверие и душевное спокойствие ребенка нужно беречь уже сейчас. ЕГЭ – это всего лишь тест на бумаге, а ваши отношения – это история на всю жизнь.

