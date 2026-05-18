Центр ваших возможностей

Светлана Никитина, директор тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства». Фото: Мария ТРУСОВА.

Центр «Мой бизнес» под руководством Светланы Никитиной, директора тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства», предлагает помощь бизнесу на всех этапах: от первых шагов до расширения и масштабирования проектов.

Система поддержки: от идеи до роста

Сегодня предприниматели, самозанятые и те, кто только планирует открыть свое дело, могут бесплатно получить образовательные, консультационные и информационные услуги. Специалисты центра сопровождают бизнес на всех этапах: помогают с бухгалтерским учетом и юридическими вопросами; консультируют по налоговым льготам и финансовым мерам поддержки; содействуют в получении региональных и федеральных грантов и субсидий и оказывают помощь в продвижении и повышении узнаваемости брендов.

Среди востребованных услуг — создание сайтов, разработка рекламной продукции, размещение рекламы, сертификация продукции, регистрация товарных знаков и многие другие полезные бизнесу услуги. Особое внимание уделяется внедрению новых инструментов. С 2026 года предприниматели могут воспользоваться услугой по работе с системой маркировки «Честный знак» — специалисты помогают с регистрацией, подачей заявок и практической работой в системе.

Масштаб и результаты

Результаты работы центра совместно с министерством развития предпринимательства и торговли региона выражаются в конкретных цифрах. Только за последний год поддержку получили более 7 тысяч человек, было проведено свыше 4 тысяч консультаций и оказано более 200 комплексных услуг для развития бизнеса. Всего же за время работы центр предоставил предпринимателям и будущим бизнесменам более 85 тысяч услуг. Отдельным направлением стала поддержка социального предпринимательства. Сегодня в реестре региона — 161 социальное предприятие, что на 26% больше, чем годом ранее. Центр активно развивает это направление: проводит консультации, мероприятия и запускает новые инициативы, включая создание видеоконтента с использованием искусственного интеллекта и организацию бизнес-миссий.

Правительство Тульской области оказывает всестороннюю поддержку бизнесу, неравнодушному к проблемам общества. В целях популяризации социального предпринимательства, продвижения действующих социальных проектов, привлечения внимания к социальному бизнесу в регионе запланирована реализация проекта «Счастливое детство: развиваемся с бизнесом», в рамках которого будет разработан печатный каталог социальных предприятий г. Тула, занятых в сфере развития и организации досуга, дошкольного и дополнительного образования детей.

Продвижение брендов и выход на новые рынки

Центр «Мой бизнес» также играет ключевую роль в продвижении региональной продукции. Региональный проект «Сделано в Тульской области» уже объединил 314 компаний — от крупных предприятий до ремесленников. В планах — запуск единой цифровой платформы, расширение географии мероприятий и проведение отраслевых конкурсов. При поддержке центра предприниматели получают возможность заявить о себе на федеральном уровне, участвуя в престижных конкурсах, таких как «Бизнес-Успех» и «Туристический сувенир».

Центр «Мой бизнес» внедрил с 14 сентября 2024 года еще одну меру поддержки «Универмаг Тульских брендов»: размещение на безвозмездной основе и реализация продукции с минимальной наценкой для региональных товаропроизводителей – участников проекта «Сделано в Тульской области», среди которых социальные предприниматели, женщины-предприниматели, самозанятые и участники СВО. Универмаг дает возможность предпринимательскому сообществу заявить о себе, открыть дополнительный канал сбыта, повысить узнаваемость производимых брендов.

А для региона в целом – увеличить туристический поток, рассказать о наших культуре и традициях, а также о самобытности производимых товаров.

Поддержка через события

Важной частью работы центра остается организация деловых мероприятий. Они стали ключевыми событиями для бизнес-сообщества региона. В 2025 году впервые был проведен форум, посвященный Дню российского предпринимательства, в нестандартной обстановке - в рамках выездного мероприятия. Было проведено 21 образовательное мероприятие по различным вопросам предпринимательской деятельности в форматах: форума, тренингов, мастер-классов, воркшопов, бизнес-толков, митапов, бизнес-лабораторий и т.д.).

Зарегистрировано 2 официальных рекорда – «Самый большой в мире пряничный круассан» и «Самое массовое чаепитие предпринимателей Тульской области», проведена

1 благотворительная акция и 1 образовательное мероприятие в поддержку участников СВО, организовано 2 ярмарки региональных товаропроизводителей – участников проекта «Сделано в Тульской области», общей продолжительностью 4 дня, а также 3 ярких тематических мероприятия (гастро-шоу, детские мастер-классы от социальных предпринимателей региона, плэнер уличного искусства). Данный формат бизнесу был очень интересен.

В этом году мероприятие запланировано еще масштабнее, в формате выездного мероприятия на базе парка-отеля «Шахтёр». Оно станет флагманским событием этого года. Форум «Территория бизнеса: комфорт в развитии» пройдет с 23 по 26 мая 2026 года. Форум также приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства. Главная цель мероприятия – создание единой открытой площадки для общения действующих и будущих предпринимателей Тульского и других регионов, обмена опытом и деловыми контактами, поиска новых точек роста и акселерации бизнеса, получения самых актуальных знаний от ведущих спикеров, а также межрегионального взаимодействия. Форум объединит предпринимателей, представителей власти, федеральных экспертов и партнеров из других регионов России и Республики Беларусь. Четырехдневная программа включает образовательные, деловые блоки и ежегодно собирает свыше 1000 участников.

Новые проекты и стратегическое развитие

Центр активно участвует в реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в рамках которого совершенствуются существующие и внедряются новые меры поддержки бизнеса. С 2025 года реализуется проект «Герой 71», направленный на помощь в открытии собственного дела для участников специальной военной операции. В ближайших планах — запуск проекта по наставничеству предпринимателей из числа участников СВО «СВОи в деле», ориентированного на развитие и масштабирование бизнеса участников проекта.

