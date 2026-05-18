Аномальная жара до +29 градусов ожидается в Тульской области на этой неделе. Фото: Алексей ФОКИН.

Неделя с 18 по 24 мая в Тульской области порадует настоящим летним теплом. Температура воздуха значительно превысит климатическую норму для середины мая — в регионе установится аномально жаркая погода.

В понедельник, 18 мая, ожидается малооблачная погода с небольшим дождем. Днем воздух прогреется до +29°C, ночью до +15°C. Ветер восточный, умеренный, до 7 м/с.

Во вторник, 19 мая, сохранится малооблачная погода без осадков. Днем +27°C, ночью +18°C. Ветер восточный, слабый, до 6 м/с.

В среду, 20 мая, также будет малооблачно и сухо. Днем +27°C, ночью +17°C. Ветер северо-восточный, до 7 м/с.

В четверг, 21 мая, небо станет ясным. Днем +27°C, ночью +18°C. Ветер восточный, умеренный, до 6 м/с.

В пятницу, 22 мая, ожидается самый жаркий день недели: ясно, без осадков, днем +29°C, ночью +16°C. Ветер юго-восточный, порывистый, до 9 м/с.

В субботу, 23 мая, станет прохладнее: малооблачно, без дождя, днем +22°C, ночью +12°C. Ветер сменится на северо-западный, до 7 м/с.

В воскресенье, 24 мая, погода останется комфортной: малооблачно, сухо, днем +24°C, ночью +14°C. Ветер северо-западный, слабый, до 5 м/с.

Атмосферное давление в течение недели будет стабильно высоким - в пределах 745–751 мм рт. ст., влажность - умеренной, от 49% до 60%.

Такое значительное потепление для середины мая является аномальным: среднесуточная температура превышает норму на 7–10 градусов. Жителям региона рекомендуется избегать длительного пребывания на открытом солнце в пиковые часы, пить больше воды и использовать средства защиты от ультрафиолета. К выходным жара спадет, и погода станет более комфортной для прогулок и отдыха на свежем воздухе.