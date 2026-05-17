В Тульской области прошла масштабная акция «Ночь музеев». Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская область присоединилась к всероссийской культурной акции. В этом году программа выстроена вокруг концепции «Родное», что напрямую перекликается с Годом единства народов России.

Участники подготовили насыщенный вечерний формат: гости могли посетить ночные экскурсии, увидеть театрализованные сценки, послушать концерты и лекции, а также принять участие в мастер-классах, квестах и интерактивных проектах. К мероприятию подключились федеральные, региональные, муниципальные и частные музеи, а также другие культурные учреждения, включая ремесленный комплекс «Добродей» и Тульский областной экзотариум.

Особым событием стала экспозиция, приуроченная к наследию знаменитого исследователя Мирового океана Жака-Ива Кусто. Выставка открылась в Музее обороны Тулы и впервые в России представила предметы из семейного архива Франсин Кусто, артефакты морских экспедиций ученого, уникальные фотографии и работы художника Андре Лабана.

Акция продемонстрировала свою способность собирать аудиторию всех возрастов: на площадках присутствовали семьи с детьми, молодежь и представители старшего поколения.