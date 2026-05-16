Тульский «Арсенал» проиграл «Родине» в последнем матче сезона со счетом 1:4. Фото: Алексей ФОКИН.

В домашнем матче заключительного, 34-го тура первой лиги тульский «Арсенал» уступил московской «Родине» со счетом 1:4.

Голы в составе гостей забили Иван Тимошенко, Артем Максименко и Солтмурад Бакаев. Единственный мяч туляков на 51-й минуте замкнул в ворота Максим Максимов.

В стартовом составе «Арсенала» вышли: Мелихов, Исаенко (Рейес, 46), Большаков, Пуцко, Пенчиков, Плотников, Гулиев (Азявин, 71), Раздорских, Горбунов, Цараев (Алинви, 78), Максимов.

На 80-й минуте красную карточку получил тренер тульской команды Дмитрий Кудряшов.

По итогам сезона-2025/26 «Арсенал» занял 13-е место в турнирной таблице первой лиги. В 34 матчах под руководством Дмитрия Гунько команда набрала 39 очков. Этот результат стал худшим для клуба с сезона-2022/23, когда он также финишировал тринадцатым.