Выходные в Тульской области пройдут без осадков.

После неустойчивой погоды в середине недели конец мая в Тульской области порадует более стабильными условиями. Осадки отступят, а температура воздуха начнет расти — особенно заметно это будет к воскресенью.

В пятницу, 15 мая, сохранится облачная погода с небольшим дождем. Днем воздух прогреется до +20°C, ночью до +11°C. Ветер юго-восточный, слабый, до 6 м/с. Влажность останется высокой, поэтому ощущение сырости может сохраняться.

В субботу, 16 мая, станет суше и светлее: небо прояснится, установится малооблачная погода без осадков. Днем +19°C, ночью +12°C. Ветер сменится на юго-западный и ослабнет до 5 м/с, что сделает погоду комфортной для прогулок.

В воскресенье, 17 мая, ожидается самое значительное потепление: при облачной погоде днем температура поднимется до +22°C, ночью до +17°C. Осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, умеренный, до 7 м/с.

Атмосферное давление в эти дни будет постепенно расти — от 739 до 746 мм рт. ст., что благоприятно скажется на самочувствии. Влажность останется в пределах 71–79%, но без дождя воздух будет ощущаться менее сырым.