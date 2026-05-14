Тульская область присоединится к «Ночи музеев»

16 мая регион примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». Тема этого года — «Родное», она перекликается с Годом единства народов России и подчеркивает богатство культурного наследия. Музеи откроют двери в вечернее и ночное время, подготовив специальные экскурсии, театрализованные программы, лекции, концерты, мастер-классы, квесты и интерактивные проекты.

К акции присоединятся федеральные, региональные, муниципальные и частные музеи. Тульское музейное объединение представит масштабную программу: в Музее обороны Тулы — экскурсии, квесты, мастер-классы и концерты; в Музее СВО — литературный вечер и театрализованную экскурсию; в Тульском кремле — прогулки с привидениями; в Музее «Тульские самовары» — музыкальную экскурсию под звуки самовара. В районах области также пройдут интересные события: в Алексине можно будет расписать филимоновскую игрушку, в Богородицке — стать зрителем спектакля в усадьбе графов Бобринских, в Плавске — погрузиться в ночную мистическую экскурсию. Музей-заповедник «Куликово поле» и музей-усадьба «Ясная Поляна» также готовят гастрономические и интерактивные программы.

