Директор «Тульской ТК» Алексей Крыгин: Помогаем воспитывать чемпионов

Успех любой компании держится на таких: опытных, профессиональных, влюбленных в свое дело. Сегодня наш собеседник - директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин.

- Алексей Сергеевич, мы с вами не встречались с января, когда Тулу завалило снегом. Но даже в критических условиях вы смогли удержать частоту рейсов. Каковы рабочие будни на данный момент?

- Частотность наших рейсов от погоды не зависит. Транспорт компании всегда следует по графику, регулярность поездок удерживаем на уровне 100%. Этот вопрос на моем личном контроле ежедневно.

В этом году мы в хорошем смысле пожинаем плоды тех усилий, которые приняли в 2025-м. За прошлый год автопарк компании прирос на 65 новых автобусов. Сегодня весь транспорт «Тульской ТК» не старше 5 лет. Зимой, в мороз, новые автобусы нас здорово выручили. Обновление произошло вовремя. Это результат совместной работы с органами власти, реальной помощи руководства Тульской области и администрации Тулы.

Благодаря обновлению поездки стали еще комфортнее. Принцип компании: ответственная работа на главный результат - безопасность и комфорт наших уважаемых пассажиров – работает круглый год. Но растем мы не только в вопросе комфорта, проводим работу и с целью увеличения присутствия компании как в районах области, так и в Туле.

- Вы всегда готовитесь ко Дню Победы. В этом году как отработали?

- В День Победы наш транспорт традиционно становится частью великого праздника. Например, в этом году отличился Ефремов, где автобусы украсили оранжевыми и черными шарами в цвет Георгиевской ленточки.

На некоторых маршрутах, работающих в Тульской области, были размещены распечатанные фото военных лет и цитаты из писем солдат. Пассажиры во время поездок слушали песни военных лет: «День Победы», «Тёмная ночь», «Синий платочек»... Такой подход нравится: оформление и музыка создают теплую атмосферу, объединяют людей в такой важный для всей страны день.

- Помимо основной деятельности, компания активно занимается социальной работой…

- Да, по возможности участвуем в таких проектах. Двигаемся в нескольких направлениям. Во-первых, это поддержка наших бойцов в зоне СВО. За последние два года передали ребятам пять проходимых «Уазиков». В прошлом году к нам с предложением поддержать тех, кто приехал в регион из пограничных областей, а также жителей новых территорий обращались инициативные группы, волонтеры, депутаты. Мы откликаемся на такие предложения.

В этом году «Тульская ТК» стала частью большого спортивного события. 2 мая в спортивном комплексе «Тулица» прошло Первенство спортивной школы олимпийского резерва «Восток» по дзюдо, посвященное 81-й годовщине Победы. Мы и «Тулаавтотранс» выступили генеральным партнером этого события. Соревнования проводились среди спортсменов 2014-2015 гг. рождения. Приехали около 350 юных дзюдоистов из 10 регионов страны: Тульской, Московской, Воронежской, Липецкой, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Ленинградской и Калужской областей.

- Масштабно! Получается, что вы помогаете не только побеждать, но и воспитываете чемпионов среди подрастающего поколения…

- Получается так. Кстати, на открытии Первенства были глава города Тулы Алексей Эрк и глава администрации Илья Беспалов. Они отметили высокую организацию, заинтересовались выставкой, которую мы там организовали прямо перед началом турнира. Правда, было интересно всем – и гостям, и самим ребятам-участникам. На выставке были представлены современные образцы оружия и беспилотных летательных аппаратов. Будем продолжать поддерживать такие спортивные проекты. Это по-хорошему заряжает и дает новые силы!

- Большое спасибо за беседу, успехов в реализации всего задуманного!

