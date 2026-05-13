Кирилл Сороколетов: «Папа был моим учителем в медицине, а дома - просто папой».

Гинекологическое отделение ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Тула» вот уже больше шести лет возглавляет врач акушер-гинеколог Кирилл Сороколетов. О пути в профессию, семейной династии и любви к медицине - в нашей беседе.

- В какой момент появилась идея стать врачом?

- У меня мама и папа - врачи. Не могу сказать, что мой выбор был предопределен однозначно, скорее так совпало, что я тоже решил связать жизнь с медициной. В 15 лет нужно было определяться с дальнейшим поступлением. Я поступил в специализированный лицей с углубленным изучением химии и биологии - так называемый химбио-класс. Примером для меня послужила моя одноклассница: глядя на нее, я задумался, что пора взрослеть и выбирать путь. Конечно, родители тоже повлияли - они помогли мне определиться с тем, что я хочу в жизни. При этом я никогда не помню, чтобы дома обсуждались рабочие моменты или меня как-то погружали в медицину. Это была обычная семья. Я знал, что папа – врач в больнице, мама - главный врач станции скорой медицинской помощи, где проработала больше 40 лет. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Папа до сих пор трудится в Щекинской районной больнице, куда попал в 1979 году по распределению.

- Куда поступили?

- В Тверской медицинский институт (позже — академию) в 1997 году. Мы сдавали экзамены выездной комиссии – у вуза был заключен контракт с лицеем на Пушкинской. Комиссия из Тверской медакадемии приезжала к нам, и экзамен был достаточно строгим. Уровень подготовки в лицее был выше, чем в обычных школах, больше времени уделялось профильным предметам. Занятия начинались в восемь утра, заканчивались почти в пять вечера. Каждый будний день я ездил из Щекино в Тулу на общественном транспорте, утром шел до автобуса, вечером с автобуса домой. Это была моя прогулка, потому что потом все оставшееся время отнимали домашние задания. Три года интенсивной учебы.

- Со специализацией как определились?

- Конечно, повлияло то, что мой папа - акушер-гинеколог. Можно сказать, я потомственный, второе поколение. Будет в семье третье или нет - не знаю, посмотрим, как сложится судьба моих детей. Но я - второе поколение акушеров-гинекологов в нашей семье. Понимание специализации пришло где-то после третьего курса. Хотя, мне было психологически тяжело первые годы - не хотелось уронить тень на репутацию отца. Он немало жизней спас. Планка была очень высока, и я был должен ей соответствовать.

- Где же начали трудовую карьеру?

- Меня приняли на работу в Щекинскую районную больницу, где я почти три года проработал под началом отца. На работе папа был моим непосредственным начальником. Могу даже сказать, что иногда дома, настолько «заработавшись», я мог назвать родителей по имени-отчеству. Он был одним из моих учителей. Впрочем, каждого врача, который работал со мной в тот период, я могу назвать учителем. Я учился у всех, кто меня окружал.

Кроме плановой работы, была в моей карьере еще и экстренная - серьезный пласт медицинских знаний, где нужно действовать быстро, четко, незамедлительно принимать решения в нестандартных ситуациях. Параллельно я подрабатывал на скорой помощи, был врачом выездной бригады в вечернее и ночное время. Это была распространенная практика: хирурги, травматологи, гинекологи, терапевты, даже педиатры совмещали работу на скорой. Я проработал на станции скорой помощи восемь с половиной лет — колоссальная практика. Мне повезло с коллективом: это были специалисты очень высокого уровня. Исторически сложилось так, что врачебный штат был небольшой, в основном работали фельдшеры, но они под стать любому врачу.

- Дальше карьера сложилась в Ясной Поляне?

- Волей судьбы в Щекинской больнице меня свело с будущим главным врачом Яснополянской больницы Дмитрием Игоревичем Зайцевым. В 2006 году он собирал новое отделение в Ясной Поляне. У него был очень большой проект, который хорошо закрепился и полностью реализовался: он собрал специалистов, которые начали заниматься эндоскопической хирургией. Больница получила оборудование по национальному проекту. Меня пригласили туда, можно сказать, к голым стенам. Больница, до того пришедшая в упадок, возрождалась. За пару лет она превратилась в серьезное многопрофильное учреждение: собрались травматологи, урологи, гинекологи, хирурги, терапевты, офтальмологи. Планы были грандиозные, и большинство удалось реализовать. Приветствовалось внедрение новых технологий, знаний, практик. Хорошим тоном считалось прийти на работу чуть пораньше и вместе с главным врачом сделать обход. В Ясной Поляне я проработал 13 лет. Но до сих пор пациенты спрашивают, работаю ли я в Яснополянской больнице.

- А теперь вы уже седьмой год в «РЖД-МЕДИЦИНА»…

- Меня пригласили. Я обговорил предложение с семьей и принял решение. Понимал, что здесь есть перспективы для профессионального и административного развития. В Ясной Поляне я был единственным врачом-гинекологом, работал в поликлинике, а в свободное время оперировал в стационаре - возможности для оперативной деятельности по полису ОМС не было, потому что в штате не входило гинекологическое отделение. Пациенты приобретали полис ДМС, и на базе хирургического отделения я проводил оперативное лечение. Администрация способствовала развитию каждого специалиста: поощрялись обучение в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, освоение новых оперативных техник, лечения пациентов. Это приветствовалось и никогда не встречало препятствий. В современном мире это вообще только приветствуется — мы не должны стоять на месте.

В «РЖД-МЕДИЦИНА» мне оказали высокую честь: главный врач предложил заведовать отделением, и я не отказался. Сейчас в отделении вместе со мной работают три врача.

- Ваше отделение считается одним из передовых по оснащенности…

- Могу заверить, что у нас выполняются все передовые оперативные вмешательства по лечению доброкачественных заболеваний. Превалирует эндоскопическая хирургия. При этом мы не делаем ничего шаблонно - под каждого человека подбираем свой тип лечения, свои варианты операций, возможные вариации, соединяем усилия с другими специалистами. «РЖД-МЕДИЦИНА» - многопрофильная клиника высокого уровня. Это и урологические проблемы, и хирургические: во всех отделениях работают специалисты, которые всегда могут помочь, подсказать, прийти на помощь, как и мы им - в рабочие моменты.

Техническое оснащение у нас достаточно хорошее. Четыре года назад Центральная администрация поставила нам современные эндоскопические комплексы. Мы следим, чтобы они проработали максимально долго, а администрация помогает и заблаговременно обеспечивает расходными материалами, которые мы используем каждый день. Многие расходники сейчас используются однократно - это вопрос безопасности пациента и самого инструмента.

Большая заслуга нашего руководства в том, что мы имеем возможность оказывать помощь пациентам по разным направлениям: платные услуги, добровольное страхование, обязательное медицинское страхование. Мы одни из немногих в Туле, кто выполняет высокотехнологичную медицинскую помощь, реализуя отдельную федеральную статью. Это лапароскопия, использование сетчатых имплантов при лечении сложных доброкачественных состояний, пропалапса гинеталий, миомы матки, эндометриоза, недержания мочи, несостоятельный рубец на матке, недостаточность шейки матки. Критерии достаточно жесткие, мы стараемся им соответствовать. Уже пять лет благополучно выполняем свои обязательства перед фондом.

- Вы человек увлеченный и действительно на своем месте. Как семья относится к такой нагрузке?

- Моя супруга тоже медицинский работник, относится с пониманием. Родители говорят, что мне нужно, может быть, уменьшить нагрузку, потому что после основной работы, в нерабочее время, я веду еще и амбулаторный прием пациентов три раза в неделю. Люди приходят с разными вопросами, у меня нет какой-то узкой направленности. Я веду прием в различных клиниках Тулы и Щекино. Ко мне приходят пациенты, которых я могу направить в наше отделение, а если проблема не связана с гинекологией, например, онкология, которая сейчас остро стоит в регионе, рекомендую обратиться к другим специалистам.

- А отдыхаете как?

- Достаточно просто. Выходные дни стараюсь проводить с семьей. У меня есть хобби - рыбалка. Отдыхаю с семьей.