Тульский стоматолог Елена Лукьянова о настоящей медицине: «Лечить, а не продавать».

Есть врачи, к которым идут только за лечением. А есть такие, к кому идут еще и за уверенностью, за спокойствием, за верой в то, что все будет хорошо. Елена Лукьянова - из вторых. За ее плечами больше двадцати лет практики, собственная клиника «Стоматология Тульская», звание победительницы конкурса «Леди в белых халатах» и команда профессионалов, которые разделяют ее философию: пациент - как близкий человек. Но, как признается сама Елена, на пути к успеху было и неверие в себя, и страх ошибиться, и долгие поиски баланса между семьей и бизнесом. О том, как поддержка мужа помогает двигаться вперед, почему ортодонтия похожа на инженерное искусство и что на самом деле скрывается за красивой улыбкой, - в нашем откровенном разговоре.

- Елена Сергеевна, вы родились в семье потомственных оружейников. Как случилось, что оружейная династия уступила место медицинской?

- Это бабушка сказала: «Пусть в семье будет врач». И на семейном совете меня отдали в химбиокласс первого лицея. Я очень благодарна своим близким за это решение. В лицее мне было интересно почти все - от астрофизики до античного искусства. Я училась на отлично и еще до выпуска поступила сразу в два вуза: Бауманку и Тверской медицинский. Выбор делала мама. Она выбрала медицину. А я выбрала стоматологию. Знаете почему? Это были единственные врачи, которых я не боялась. А еще ортодонтия оказалась самой инженерной специальностью - так я не сильно отошла от семейных традиций.

- Как дальше складывалась ваша учеба и практика?

- Я сразу поступила в Тверской медицинский на стоматологический факультет. Тогда учеба была устроена иначе: клиническая практика начиналась со второго курса. В Твери есть поликлиника при академии, где шел студенческий прием. Туда приходили люди, которые не могли платить: пенсионеры, малообеспеченные. На дворе стоял конец девяностых. По сути, они были тренажерным материалом для студентов. Но к пятому курсу ты выходил из стен вуза практически готовым специалистом. Не было суперопыта, но мы умели все: удалять зубы, лечить каналы, ставить протезы. Из Твери выпускались врачами, которых можно было сразу отправить в любую деревню - и они работали бы земскими докторами.

- Когда пришла специализация ортодонтия? Ведь изначально вы видели себя в другом.

- Я считала, что стану великим имплантологом и ортопедом: ходила на научную работу, ассистировала на операциях. Но решила вернуться в Тулу, пошла в интернатуру. И - все. Какая имплантология? Ее еще не было в нашем городе. Какая ортопедия? Так я попала в детскую стоматологию.

А в тот момент как раз стартовало новое ортодонтическое отделение: только начинали ставить брекеты. Ортодонтия показалась мне и интересной, и интеллектуальной, и спроса на нее не было. Вот так я туда и попала. А дальше - пошло.

- Где вы учились мастерству?

- Здесь образ собирательный – из профессионального стремления и желания делать уникальные вещи, которые помогают пациентам обрести красивые улыбки. Я ездила, смотрела, читала все, на что хватало денег. Постдипломное образование сначала было самостоятельным. Благо, нашелся наставник - Руслан Александрович Соборов. Он пытался вывести отделение на научный уровень, собирал молодежь, учил читать снимки. Я была единственной, кто приходил к нему. Когда он ушел в частную стоматологию в Пролетарском районе, позвал меня с собой.

- Потом вы решили открыть свою клинику. Это был осознанный шаг или риск?

- Скорее, осознание того, что пора работать на собственное имя. Обстоятельства сложились так, что ту стоматологию мне пришлось покинуть и пуститься в самостоятельное плавание. Моим вдохновителем стал муж. Честно? Я тогда не очень верила в свой успех. Но он верил. И в итоге все получилось.

- Кто ваш главный тыл?

- Конечно, семья. Мы с мужем построили наши отношения, когда уже оба были профессионалами в своём деле. Нам не хватает времени друг на друга - это большая проблема. Но зато мы занимаемся общим делом. Муж вошел в наше медицинское комьюнити, основал учебный центр. Это, наверное, идеальная история любви: как у продюсера и певицы. Он вкладывает в меня, мы вместе создаем продукт, которым живём, дышим и дарим его людям. Только у нас вместо песни - улыбка.

- Сложно совмещать роль врача и руководителя?

- Это полноценно невозможно. Это две разные специальности. Когда открылась клиника, я за первый год много училась непривычному для себя делу и поняла: часть функций надо делегировать тем, кто разбирается лучше. Здесь на помощь пришла моя семья. Практически вся она теперь задействована в бизнесе. Быть врачом в кабинете и быть руководителем - совершенно разные профессии. А я врачом хотела быть всегда, если честно.

- Каким должен быть настоящий врач с точки зрения общения с пациентом?

- Чутким психологом. Мы в нашей клинике относимся к каждому пациенту как к близкому человеку. Это не громкие слова, это наш принцип. Индивидуальный подход, не шаблоны, не стандарты. Я говорю своим сотрудникам: делайте так, как для родных. А все остальное - вторично.

- Что для вас самое важное в медицине сегодня?

- Я надеюсь, что рано или поздно мы придем к тому, что лечим, а не продаем. Даже в частной медицине в центре должна быть польза и необходимость. Мы делаем это не бесплатно, но во главе угла - здоровье пациента. Не может вечно существовать чистая продажа воздуха. Все это маркетинговое, шаблонное - как правильно встречать у порога, делать комплименты сумочке, улыбаться - уйдет. И мы вернемся к нормальной медицине.

Работаем в этом направлении уже сейчас. Муж проводит курсы, мы запускаем офис-курсы в клинике, стараемся готовить специалистов нового поколения. Передача опыта - и не просто опыта, а важного и нужного для всех - вот моя большая глобальная цель в жизни. На данный момент я бренд-амбассадор компании моего супруга - Ortalite.

