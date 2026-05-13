Клиника «Мать и дитя»: беременность – не болезнь, а чудо.

Беременность – это не просто девять месяцев ожидания. Это целая жизнь, наполненная волнением, радостью и, будем честны, страхами. Как понять, что все идет по плану? Достаточно ли наблюдения в обычной женской консультации? И как выбрать того самого врача, которому можно доверить самое дорогое?

Мы задали эти и другие вопросы главному врачу тульской клиники «Мать и дитя», акушеру-гинекологу Ангелине Николаевне Чибисовой.

Главный врач тульской клиники «Мать и дитя», акушер-гинеколог Ангелина Николаевна Чибисова.

– Ангелина Николаевна, в женской консультации по месту жительства наблюдение ведут бесплатно. Зачем тогда будущей маме обращаться в частную клинику и выбирать программу ведения беременности?

– Знаете, я всегда говорю своим пациенткам: беременность – это не болезнь, но это состояние, требующее колоссального внимания к организму. В государственной системе, у доктора в консультации просто физически нет 40 минут, чтобы выслушать все ваши страхи, ответить на каждый вопрос про тянущую боль или странное ощущение.

У нас программа ведения беременности - это не просто пакет услуг. Это ваш личный «тревожный чемоданчик» спокойствия. Вы знаете, что можете позвонить своему врачу в любое время. Вы знаете, что прием не будет длиться три минуты. Мы смотрим на женщину, а не на ее медицинскую карту.

– А кому такая программа нужна в первую очередь? Есть какие-то особые случаи?

– Безусловно. Я бы выделила несколько ситуаций, когда индивидуальное ведение – это не роскошь, а необходимость.

Во-первых, это первая беременность. Для женщины все в новинку. Любой чих кажется катастрофой. Ей жизненно важно иметь рядом человека, который скажет: «Это нормально, дышите», а не отмахнется из-за очереди под дверью.

Во-вторых, если в прошлом были тяжелые роды, выкидыши или замершая беременность. Здесь нужен глаз да глаз. Мы проводим глубокую диагностику, чтобы исключить малейшие риски повторения.

В-третьих, это многоплодная беременность. Двойня или тройня – это двойная или тройная нагрузка. Здесь риски возрастают в геометрической прогрессии, и контроль должен быть тотальным.

И, конечно, беременность после ЭКО. К сожалению, она часто протекает сложнее и требует особого гормонального контроля и поддержки с самых ранних сроков.

Клиника «Мать и дитя»: беременность – не болезнь, а чудо.

– Что же входит в такую программу?

– Стандарт ОМС – это необходимый минимум. Наша программа – это максимум заботы.

Во-первых, это неограниченное количество приемов у вашего личного акушера-гинеколога. Не раз в две недели по 5 минут, а столько, сколько нужно вам для душевного равновесия.

Во-вторых, это расширенная диагностика. Мы делаем УЗИ не просто «для галочки». У нас стоит экспертное оборудование высокого класса. Врач может рассмотреть каждый сосудик, каждый пальчик малыша.

В программу обязательно входят консультации всех необходимых специалистов: терапевт (дважды), психолог, окулист, стоматолог.

И, конечно, лабораторная база. Мы берем анализы крови и мочи гораздо чаще, чем в ЖК. Это позволяет нам увидеть малейшие изменения в динамике и среагировать мгновенно.

Мы предлагаем разные программы ведения беременности. Будущая мама может выбрать ту, которая идеально ей подойдет.

– Многие говорят: «Главное – найти своего врача». Как это сделать? На что обратить внимание при выборе?

– Это самый важный вопрос! Вы будете делиться с этим человеком самым сокровенным. Слушайте свою интуицию.

Придите на первичную консультацию. Посмотрите на врача. Вам должно быть с ним комфортно. Он должен говорить с вами на понятном языке, а не сыпать медицинскими терминами.

Задайте прямой вопрос: «Как мы будем держать связь? Что мне делать, если мне станет страшно ночью?». Если врач говорит: «Ждите приема» – это не ваш вариант.

Ваш врач – это ваш партнер на ближайшие 9 месяцев. Он должен быть спокойным, уверенным и человечным.

– Ангелина Николаевна, какой главный совет вы бы дали будущим мамам?

– Наслаждайтесь этим временем! Да, бывает тяжело физически. Да, бывает страшно. Но это самый волшебный период в жизни женщины. Не позволяйте тревогам его омрачать. Найдите своего врача, доверьтесь ему и готовьтесь к встрече с чудом.

.

.

Реклама. Филиал ООО "Хавен" г. Тула