Вспышки, «мушки», тень сбоку: когда сетчатка просит помощи.

Почему дистрофия сетчатки коварна, кому нужно обследование и зачем назначают лазер, рассказывает врач-офтальмолог высшей категории, заведующая Клиникой «ВЗГЛЯД»®, лазерный хирург Людмила Алехина.

Весной люди чаще думают о солнцезащитных очках, отпуске и новых планах, чем о состоянии сетчатки. И зря. Особенно если есть близорукость. Именно при миопии нередко выявляются изменения на периферии сетчатки — участки истончения, которые долго никак себя не выдают, а в неблагоприятный момент могут привести к разрыву или даже отслойке.

Главная проблема в том, что дистрофия сетчатки часто развивается тихо. Глаз не болит, зрение «в центре» может оставаться вполне приличным, человек читает, водит машину, работает за компьютером — и уверен, что все в порядке. А опасные изменения в это время уже есть.

Кто в группе риска?

В первую очередь пациенты с близорукостью, особенно средней и высокой степени. Но не только они. Повышенного внимания требуют люди с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сетчатки, пациенты с сахарным диабетом, гипертонией и сердечно-сосудистыми болезнями, а также те, кто перенес травмы глаза или операции.

Есть и симптомы, которые нельзя списывать на усталость или возраст. Вспышки света, «молнии», внезапное появление плавающих помутнений, ощущение тени или «шторки» сбоку, выпадение участка поля зрения, искажение линий, сложности с ориентированием в сумерках — все это повод не откладывать визит к офтальмологу. Тут логика простая: лучше приехать зря, чем потом горевать об упущенном.

Важно понимать: дистрофия сетчатки — не одна болезнь, а целая группа состояний. Поэтому универсальной таблетки не существует. В одних случаях требуется наблюдение, в других — медикаментозное лечение, в третьих — инъекции или хирургическое вмешательство. Но если речь идет об опасных периферических изменениях, одним из основных методов профилактики осложнений остается лазерная коагуляция.

По сути, лазер помогает укрепить слабые участки сетчатки и создать своего рода защитный барьер вокруг зоны риска. Это не «волшебная кнопка», которая делает зрение орлиным за пять минут. Задача процедуры другая: не допустить ухудшения ситуации и снизить риск тяжелых осложнений, прежде всего отслойки сетчатки.

Процедура проводится амбулаторно, без общего наркоза, и обычно занимает немного времени. После нее пациент, как правило, быстро возвращается к обычной жизни. Читать, смотреть телевизор, работать за компьютером можно, а вот серьезные физические нагрузки и другие ограничения обсуждаются уже индивидуально — по рекомендации лечащего врача.

Почему об этом особенно уместно говорить в мае? Потому что впереди лето: поездки, спорт, работа на даче, активное солнце, отпуск, а у многих еще и планы на лазерную коррекцию зрения. И вот тут старая добрая истина работает без сбоев: сначала качественная диагностика, потом красивые планы. Перед коррекцией зрения состояние сетчатки нужно оценить обязательно.

Современное обследование позволяет увидеть изменения, которые человек сам еще не чувствует. Для этого проводится осмотр глазного дна с расширением зрачка, используются специальные линзы и методы высокоточной диагностики, в том числе оптическая когерентная томография. Такой подход помогает не гадать, а понимать, есть ли риск и что делать дальше.

В Клинике «ВЗГЛЯД®» пациентам доступны диагностика и лечение заболеваний сетчатки, включая лазерные методы. Но самое важное здесь даже не техника, а своевременность. Сетчатка редко прощает привычку «понаблюдать еще месяцок». Поэтому если глаз начал подавать сигналы — лучше не ждать. В вопросах зрения ставка на авось обычно проигрывает.

