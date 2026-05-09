Общество9 мая 2026 7:41

Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем Победы

В завершение Дмитрий Вячеславович пожелал всем крепкого здоровья, душевного тепла и веры в Россию
Анна КОНЕВА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня Победы. Он назвал этот священный праздник вершиной национальной гордости, которая навсегда останется в памяти поколений.

Глава региона подчеркнул, что подвиг советского народа, спасшего мир от нацистской чумы, — это величайший пример мужества и самопожертвования. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам и труженикам тыла.

«Низко кланяемся нашим уважаемым ветеранам и труженикам тыла, всем, кто ковал победу на передовой и у станков, кто, не щадя себя, выстоял в суровые военные годы и спас мир от нацистской чумы», — говорится в обращении.

Губернатор также отметил, что участники специальной военной операции, среди которых немало жителей Тульской области, с честью продолжают ратные традиции предков, обеспечивая безопасность России. Он подчеркнул, что в единстве фронта и тыла, в преемственности героических поколений — сила и уверенность в завтрашнем дне.