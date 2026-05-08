В Туле партия «Новые люди» провела ярмарку в поддержку местных производителей.

Они создали площадку, на которой небольшие тульские бренды могли продемонстрировать свою продукцию покупателям. В ярмарке приняли участие производители одежды, аксессуаров и предметов декора.

«В Тульской области очень много талантливых предпринимателей. У них нет миллионных бюджетов на продвижение своих товаров, им сложно конкурировать с крупными сетями. Но при этом они создают продукцию очень высокого качества. Необходимо дать возможность небольшим брендам показать себя и найти покупателя без маркетплейсов и дорогой аренды. Чтобы поддержать предпринимателей, мы организовали ярмарку, на которой каждый желающий мог узнать больше о местном производстве и приобрести вещи, созданные в Тульской области», — говорит один из организаторов ярмарки, депутат Тульской городской Думы Анна Иванова.

Одновременно с ярмаркой работал своп, то есть обмен вещами. Любой человек мог принести сюда ненужные книги, одежду или аксессуары и взять другие. Это пример осознанного потребления: вещи не отправляются на мусорные полигоны, а получают вторую жизнь у нового владельца.

«Новые люди» поддерживают местных производителей на всех уровнях. С 2022 года партия реализует программу развития молодёжного предпринимательства «Я в деле». В ней приняли участие сотни тульских студентов. За несколько месяцев они под руководством опытных наставников прошли путь от бизнес-идеи до готового стартапа.

Кроме того, «Новые люди» недавно запустили всероссийский штаб помощи бизнесу. Партийные юристы и эксперты помогают всем желающим предпринимателям разобраться в тонкостях законодательства, подготовить документы, а также отвечают на вопросы по налогам или таможне. Получить консультацию можно онлайн на сайте проекта «Новая помощь бизнесу».