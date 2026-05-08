«Поезда Памяти», объединившие поколения

В этом году акция прошла на Тульской земле уже в 16 -й раз.

В 16-й раз по инициативе Тульского регионального отделения «Российского военно-исторического общества» и при поддержке Московской железной дороги по местам боевой славы проехали Поезда Памяти. Их пассажирами стали учащиеся, военнослужащие, железнодорожники, а также жители районов и городов Тульской и Калужской областей.

6 мая пять специально подготовленных поездов отправились по уже традиционным маршрутам из Черни, Белева, Мордвеса, Ефремова и Тарусской. Пассажиры провели митинги с возложением цветов к мемориалам и воинским захоронениям в городах и поселениях вдоль маршрутов - Козельске, Шепелево, Мышборе, Черепети, Упе, Скуратово, Горбачево, Плавске, Лазарево, Ясной Поляне, Мордвесе, Веневе, Новомосковске, Узловой, Дедилово, Криволучье, Волово, Жданке, Ясногорске и Ревякино.

Ветеран Леонард Пельт с участниками акции у монумента на станции "Лазарево".

Во главе одного из поездов - легендарный паровоз серии П-36. Такие паровозы считались одними из самых совершенных советских магистральных паровозов, благодаря которым быстрыми темпами шло восстановление пострадавшей во время войны экономики страны. Позади паровоза – платформа с легендарным танком Т-34, платформа с артиллерийским орудием и вагон-теплушка.

На поезде из Черни с участниками акции проехал и корреспондент «Комсомолки».

- Маршрут этот – настоящий маршрут боевой славы: каждая станция служила важным стратегическим узлом в годы Великой Отечественной. Здесь шли кровопролитные бои. Через Скуратово и Горбачево курсировало три бронепоезда, которые отбивали атаки вражеской авиации. Это самый длинный маршрут в Тульском регионе, на котором расположены шесть остановок, - говорит начальник поезда Игорь Горочкин. – Я на нем уже одиннадцатый год, для меня это все знакомые места. Когда-то тут работал электромехаником, знаю здешних ветеранов. В моей семье оба деда погибли на фронте, бабушка была труженицей тыла, тема войны и патриотизма близка мне с детства, поэтому каждый год жду акцию «Поезда Памяти».

Вписано в историю

На станции Скуратово участников приветствовал настоятель храма Благоверного князя Александра Невского отец Николай, за плечами которого многолетняя служба в пограничных войсках в Приморском крае, на острове Даманский.

Настоятель храма Благоверного князя Александра Невского отец Николай.

- Девятое мая 45-го навеки вписано в мировую историю как Великая победа в священной войне русского народа за Землю Русскую, за дух российский, который не устраивал и не устраивает до сих пор Запад. Время неумолимо, все меньше остается ветеранов в строю. И поэтому вы должны особо помнить каждого из тех, кто добыл для нас эту победу.

Возложение цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне на станции Горбачево.

Человек-легенда

На станции «Лазарево» участие в митинге приняла живая легенда, ветеран Великой Отечественной войны Леонард Юрьевич Пельт, служил в 130-м Сибирском корпусе, который был нацелен на освобождение Советской Прибалтики. После разгрома Курляндской группировки и Дня Победы участвовал в ликвидации бандформирований, так называемых Лесных братьев.

Ветеран Великой Отечественной войны Леонард Юрьевич Пельт.

- Друзья, товарищи, Победа - это святой праздник всего нашего Отечества. Хранить память о ветеранах войны и тружениках тыла - наш священный долг, - подчеркнул Леонард Юрьевич. - Пусть наша жизнь будет теплая и солнечная, как сегодняшний день. Таким он был и девятого мая 1945-го, когда в едином порыве ликовала вся страна, начиная от Балтики до Тихого океана, от северных льдов до Кавказских гор.

В едином порыве

Праздничные мероприятия прошли и в других населенных пунктах по маршруту движения – в Плавске, Ясной Поляне, Горбачево. Волонтеры, школьники, местные жители в едином порыве исполняли патриотические песни, а на станции «Горбачево», где возникли проблемы с фонограммой, местный звукорежиссер Сергей Голянов легко сыграл для всех на баяне вживую! Так что справились и без фонограммы, получилось еще душевнее!

Знакомимся по пути

Прямо в дороге мы познакомились с некоторыми участниками акции.

Артем Мосаев, волонтер:

- Учусь в железнодорожном техникуме, уже работаю монтером пути. И хотя сам я из города Белева, но решил прокатиться на поезде по маршруту из Черни. Положительных впечатлений – море. Здесь чувствуется дух патриотизма, сплачивающий несколько поколений – от живых свидетелей тех событий до детишек, встречавших наш поезд на станциях.

Ирина Булавина, преподаватель Полицейского юридического колледжа:

- Впервые стала участником акции. Взяла с собой детей: 12-летнего Артема и девятилетнюю Алису, так как считаю, что подрастающему поколению необходимо прививать чувство патриотизма, любовь к Родине и уважение к героям Великой Победы. Наши дети должны знать, какой ценой досталась эта Победа. Акция «Поезда Памяти» - это дань уважения нашим дедам и прадедам, отдавшим жизнь во имя мира на земле.

Конечная точка маршрута - Московский вокзал в Туле, где у мемориального комплекса «Героическим защитникам города в годы Великой Отечественной войны» прошел торжественный митинг, на котором собравшихся приветствовали представители законодательной и исполнительной властей Тульской области, Госдумы, общественных организаций, дирекции МЖД.

Председатель Тульского регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Александр Потапенко подчеркнул:

- Уже шестнадцатый год мы проводим акцию, наращиваем ее масштабы, географию. Начинали с одного поезда, сегодня их пять с разных направлений: с юга, севера, запада и востока. Победу ковали все жители нашего края. Тула стала неприступной крепостью на пути врага к Москве, не дала возможности реализовать планы Гудериана замкнуть кольцо с востока. Мы победили в той войне против Германии, дойдя до Берлина, как и столетием ранее разгромили войска Наполеона. Сегодня враждебно настроенный Запад чужими руками воюет с территории Украины, и мы вновь одержим победу. Одержим, благодаря нашим новым героям - участникам специальной военной операции, которые пишут сегодняшнюю историю Великой России!

Лучше и не скажешь! Приятно и почетно, что на нашей Тульской земле есть такая хорошая и важная традиция – «Поезда Памяти», пусть она живет всегда!