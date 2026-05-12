Александр Никитин проверил ход строительства новой школы в ЖК «Суворовский-2»

Школа на 1100 мест возводится с 2025 года по инициативе партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» государственной программы РФ «Развитие образования» национального проекта «Молодёжь и дети». Завершение строительно монтажных работ по контракту запланировано на конец марта 2027 года.

Как сообщил директор по строительству компании-застройщика Константин Панов, общая готовность объекта 72%. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, электромонтажные работы, работы по благоустройству территории.

- Объект был включен в Народную программу «Единой России». Такие школы – это настоящая гордость страны, - отметил Александр Никитин. – Хотел бы обратить внимание на оснащение специализированных классов – по химии, физике, биологии, информатике. Здесь с этим проблем никаких не должно быть, поскольку оборудование либо уже закуплено, либо будет закуплено до открытия объекта.

Учебные классы будут отвечать всем требованиям ведения урока с организацией фронтальных форм обучения с широким привлечением технических средств. Каждый учебный класс оборудован настенной доской, мультимедийным потолочным проектором, настенным экраном. Кабинеты и лаборатории физики, биологии и химии будут оборудованы лабораторными столами, шкафами для хранения учебного оборудования для лабораторных работ.

Проект предполагает условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также создание безбарьерной среды.

- Ярким критерием современной школы является подход к спорту, - добавил Никитин. - Мы видим, сразу несколько спортивных площадок на территории, а в спортзалы уже устанавливается первое оборудование. В этой школе таких залов три. Хочется пожелать, чтобы в ближайшие годы на их стенах появились имена новых чемпионов мира и Европы – выпускников этой школы.

Объект строится по типовой проектной документации, по которой ранее были построены школы в ЖК «Северная Мыза», в ЖК «Балтийский», ЖК «1-ый Юго-Восточный микрорайон». Вся инженерная инфраструктура доводится до строящегося объекта силами и средствами застройщика микрорайона «Суворовский-2». Общая стоимость строительства объекта – 2,4 миллиарда рублей.

- В соответствии с задачей, поставленной губернатором Дмитрием Миляевым, мы продолжаем развивать социальную инфраструктуру новых микрорайонов, - подчеркнул Илья Беспалов. - В Туле строят много нового жилья. В «Суворовском-2» до 2028 года планируют возвести до 200 тысяч кв. м жилья, в перспективе — более 1,2 миллиона кв. м. Потому появление здесь социальных объектов – актуальная и важная задача. В рамках комплексного подхода, помимо общеобразовательной школы, в ближайшие три года здесь будет построен детский сад. На этот год запланировано проектирование школы искусств. Это будет «школьный кластер» – такая форма организации пространства, которая позволит расширить возможности обучения, создать более гибкую образовательную среду в микрорайоне.

В рамках Народной программы «Единой России» с 2021 по 2025 годы в Тульской области построены и введены в эксплуатацию шесть школ на 4,6 тысячи мест, а еще десять – капитально отремонтированы. Также построены и введены в эксплуатацию 11 детских садов, включая 1 встроенный и 4 модульных.