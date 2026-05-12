Тепло, дожди и гроза: какая погода ждет Тульскую область на неделе. Фото: Алексей ФОКИН.

Неделя с 12 по 17 мая в Тульской области начнется с прохлады и дождя, но уже к середине придут солнце и летнее тепло. Однако устойчивой погоды ждать не стоит — осадки вернутся уже к концу периода.

Во вторник, 12 мая, ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Днем +19°C, ночью +10°C. Ветер южный, до 8 м/с. Влажность будет высокой, что сделает воздух сырым.

В среду, 13 мая, резко улучшится: небо очистится, установится ясная погода без осадков. Днем потеплеет до +23°C, ночью +13°C. Ветер юго-восточный, порывистый — до 9 м/с. Это будет самый теплый и солнечный день недели.

В четверг, 14 мая, снова наступит перемена: облачно, возможна гроза, пройдет дождь. Температура немного снизится — днем +19°C, ночью +12°C. Ветер останется юго-восточным, до 8 м/с.

В пятницу, 15 мая, сохранится облачная погода с небольшим дождем, днем +19°C, ночью +10°C. Ветер сменится на юго-западный, усилится до 9 м/с.

В субботу, 16 мая, дождь прекратится, но небо останется затянутым облаками. Днем +20°C, ночью +13°C. Ветер станет северным и усилится до 10 м/с, что добавит ощущение прохлады.

В воскресенье, 17 мая, снова возможен небольшой дождь на фоне плотной облачности. Днем +20°C, ночью +14°C. Ветер северо-восточный, до 9 м/с.

Атмосферное давление в течение недели будет пониженным — от 733 до 739 мм рт. ст., а влажность останется высокой, особенно во вторник и пятницу.

Несмотря на кратковременное похолодание и осадки, среднесуточная температура остается комфортной для весеннего времени.