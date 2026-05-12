Инновационные разработки профессора Ившина в онкологии: свет против опухоли.

Фотодинамическая терапия: разрушение без разрезов

Фотодинамическая терапия (ФДТ) — это инновационный метод локального разрушения опухоли без хирургических вмешательств. Принцип работы прост, но эффективен: пациенту вводят специальное вещество (фотосенсибилизатор), которое избирательно накапливается именно в раковых клетках. Затем под воздействием лазерного света определенной длины волны в этих клетках запускается фотохимическая реакция, приводящая к их гибели. Здоровые ткани при этом практически не повреждаются.

Но главная инновация — это не сама ФДТ, а синергия с иммунной системой организма. После локального разрушения опухоль теряет способность противостоять защитным механизмам организма. В это критическое «окно уязвимости» (около трех месяцев) специалисты центра проводят мощную иммуностимулирующую терапию (цитокинотерапию), помогая иммунной системе самостоятельно добить раковые клетки. При необходимости курс повторяют, контролируя результаты с помощью биопсии, пока не будет достигнута полная ремиссия или стабилизация заболевания.

Точная диагностика — основа успеха

Профессор Владислав Ившин и его коллеги убеждены: залог успешного лечения онкологии — это отказ от шаблонного подхода и максимально обширная диагностика. «Всё начинается с точной диагностики. Особенно в онкологии, где сейчас стандартом является верификация диагноза на морфологическом и даже генетическом уровне», — подчеркивают специалисты центра.

Однако получить качественный образец ткани из труднодоступной опухоли (печень, протоки поджелудочной железы) — это сложнейшая диагностическая задача. Центр решил её благодаря собственным разработкам:

Наборы для пункционной биопсии под контролем УЗИ позволяют безопасно и точно получить образец ткани из глубоко расположенных образований.

Инновационный прибор для щипковой биопсии через просвет желчных протоков дает возможность безопасно получить материал из печени и других органов без травматичных операций.

Благодаря этим технологиям в более чем 90% случаев удается получить ценный для диагностики материал. Это позволяет точно определить тип опухоли, выявить мутации и назначить таргетную или иммунотерапию, максимально эффективную именно для данного пациента.

История надежды: восемь лет полноценной жизни

Практическая эффективность методов центра подтверждается реальными результатами. Восемь лет назад к профессору Ившину обратился пациент с раком легкого, осложненным полным перекрытием крупного бронха, кровотечением и метастазами. После неудачной химиотерапии мужчине вынесли вердикт о неоперабельности — казалось, помощи больше ждать неоткуда.

Врачи центра предложили принцип полного доверия и разработали индивидуальную программу. На каждом этапе они проводили локальное разрушение опухоли с последующей мощной иммуностимуляцией, ослабляя опухоль и в момент её уязвимости максимально усиливая собственную иммунную систему пациента.

После четырех таких курсов был зафиксирован полный регресс опухоли. Сегодня, восемь лет спустя, пенсионер ведет активный образ жизни, занимается сельским хозяйством, а регулярные обследования (КТ, ПЭТ-КТ, бронхоскопия) подтверждают отсутствие болезни.

Такие результаты — не исключение, а следствие комплексного подхода центра к онкологии: точная диагностика, инновационные методы лечения и активизация собственных защитных механизмов организма. Это дает пациентам шанс, когда традиционная медицина уже отступает.

