Хирургия НГКБ: ежедневная помощь десяткам пациентов.

Заведующий отделением, врач-хирург Алексей Хоменко.

Ежегодно через него проходят десятки сотен пациентов, и от слаженной работы хирургов зависят не только здоровье, но и жизни людей. О том, как сегодня работает отделение, с какими вызовами сталкиваются врачи и какие технологии приходят на смену традиционным методам, рассказывает заведующий отделением, врач-хирург Алексей Хоменко:

Новомосковская больница относится к медицинским учреждениям третьего уровня. Это многопрофильный центр, где работают все основные узкопрофильные специалисты и применяется весь спектр современных методов диагностики и лечения. В связи с этим в наше учреждение направляется большое количество пациентов из прикреплённых районов согласно приказам по маршрутизации. Наше учреждение оказывает все основные виды экстренной и плановой помощи не только населению Новомосковска, но и жителям соседних районов с совокупным прикрепленным населением около трети Тульской области.

В отделении преобладает оказание экстренной хирургической помощи. Поток пациентов из Новомосковска и прилегающих районов огромен. Ежедневно здесь проводятся полный спектр различных операций в экстренном и плановом порядке.

Среди плановых операций преобладают вмешательства по поводу желчнокаменной болезни. Мы выполняем весь спектр операций при данной патологии: от плановых холецистэктомий лапароскопическим методом, через небольшие проколы, до операций при различных осложнениях данного заболевания с применением эндоскопического и эндовидеохирургического удаления камней из желчных протоков. Малоинвазивные технологии позволяют пациентам быстрее выздоравливать и проще проходить послеоперационную реабилитацию.

На втором месте по частоте обращений для лечения уверенно находятся пациенты с грыжами различной локализации. Уже много лет в лечении этой патологии ведущее место занимают лапароскопические методики. Это плюс для пациентов: быстрая реабилитация, хороший косметический эффект, меньший болевой синдром и, соответственно, сокращение сроков госпитализации.

Кроме того, в отделении лечат весь спектр экстренной хирургической патологии: желудочно-кишечные кровотечения, панкреатиты, кишечную непроходимость и другие. Все это на современном уровне диагностики, в соответствие с клиническими рекомендациями.

Хирургия НГКБ: ежедневная помощь десяткам пациентов.

Всего в месяц проводится от 120 до 150 операций, а в год - от полутора тысяч и больше. Большой пласт операций выполняется эндоскопически в содружестве с хирургами -эндоскопистами, что позволяет выполнять оперативные вмешательства через естественные отверстия тела человека и избежать разрезов. Особенно это важно для пациентов с различными образованиями ободочной кишки, которые выявляют при колоноскопии. С целью предотвращения раковой трансформации данных образований их следует удалять.

Особую ответственность и сложность в выборе тактики лечения и подходов требуют возрастные пациенты с сочетанием нескольких патологий. Особенно это важно с учетом возрастного состава населения региона.

Одним из важных преимуществ отделения является хорошая диагностическая база с диагностами высочайшего класса. Компьютерная томография, недавно обновленный комплекс магнитно-резонансной томографии, качественная УЗ диагностика, эндоскопическая служба. Все это позволяет поставить точный диагноз.

В арсенале наших хирургов современное оборудование: лапароскопические стойки, эндоскопическое оборудование, мобильное рентгеновское оборудование.

Особую роль в лечении сложных пациентов играет взаимодействие с рентгенэндоваскулярными хирургами, служба которых отностительно недавно появилась в больнице, но прогрессивно развивается и теперь выйдя из исходных рамок оказания помощи пациентам с инсультами и острым инфарктом миокарда оказывает важнейшее, а порой и определяющее значение в лечении пациентов с диабетической стопой, что позволяет сохранить конечности от ампутации, бороться с кровотечениям, когда традиционные, в том числе эндоскопические методы оказываются бессильны. Буквально на днях была спасена пациентка с тяжелым желудочно-кишечным кровотечением, которое не удавалось остановить ни одним из традиционных методов. Оперировать ее было рискованно из-за тяжести состояния. Рентгенэндоваскулярные хирурги нашли кровоточащую артерию и выполнили ее эмболизацию - искусственный тромбоз. Кровотечение остановилось, пациентка была спасена и выписалась, несмотря на исходно высокие риски неблагоприятного исхода.

На данный момент в отделении работают семь хирургов. Все, в принципе, достаточно молодые доктора, но уже с серьезным опытом работы. Выполняют полный спектр операций, что позволяет обеспечить взаимозаменяемость и непрерывность лечебного процесса. Это позволяет нам в любое время оказывать качественную медицинскую помощь.

В отделении проводится и подготовка молодых специалистов на базе учебного центра, функционирующего в рамках Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. Оборудованы учебные комнаты и установлено симуляционное оборудование для отработки навыков молодыми специалистами. Сотрудниками отделения проводится постоянная научная работа.

Сам я перешёл на работу в Новомосковскую городскую клиническую больницу по приглашению заместителя главного врача Виталия Владимировича Горячева, с которым длительное время работал в Донской городской больнице. Это стало для меня большим вызовом и ответственностью. Хирургическое отделение Новомосковской городской клинической больницы имеет очень глубокую и почетную историю. На базе отделения работали и внедряли новейшие для своего времени методики известные в стране и за ее пределами хирурги. Работал единственный в Тульской области Центр хирургической инфекции, где наряду с лечением гнойных заболеваний мягких тканей занимались лечением пациентов с перитонитом, деструктивным панкреатитом, гнойными заболеваниями легких и сепсисом. Долгие годы больница была одним из флагманов научной и практической хирургии под руководством профессора Сажина В.П. Он является одним из основоположников развития лапароскопической и малоинвазивной хирургии в России. Впервые в России им выполнена лапароскопическая резекция сигмовидной кишки. Одним из первых в мире он выполнил лапароскопическую резекцию желудка при язвенной болезни и гастрэктомию при раке желудка. Часть сотрудников отделения работает уже длительно и является учениками школы В.П. Сажина, что позволяет передавать опыт и знания вновь приходящим на работу хирургам. На базе Новомосковской городской клинической больницы построено первое в Тульской области модульное приемное отделение с совершенно новой прогрессивной системой госпитализации пациентов с максимально быстрым проведением всех диагностических и лечебных мероприятий на одной площадке. Это должно кратно увеличить комфорт и качество оказания хирургической помощи жителям города и прикрепленных районов.

Сегодня можно с уверенностью сказать: хирургическое отделение НГКБ - это команда профессионалов, которые ежедневно делают все возможное, чтобы пациенты возвращались к полноценной жизни.

