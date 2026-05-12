Ожирение — не просто лишний вес, а болезнь: как правильно худеть с помощью уколов и не навредить себе.

Однако, как показывает практика, самостоятельное применение препаратов для похудения может привести к серьёзным последствиям. Мы поговорили с Ириной Андреевной Попитченко, врачом-эндокринологом многопрофильного медицинского центра «Созвездие здоровья и красоты», чтобы разобраться, как правильно подходить к лечению ожирения и почему без помощи специалиста не обойтись.

Ирина Андреевна, сейчас очень популярны уколы для похудения. Многие считают их чуть ли не панацеей. Так ли это?

— Ожирение - это не просто «я толстый», это тяжёлая хроническая болезнь, которая вызывает множество осложнений. Люди часто воспринимают своё состояние легкомысленно: «Ну, поколю укольчики( сейчас на рынке представлены различные препараты отечественного производства с действующим веществом семаглутид, лираглутид и т.д.) - и всё будет хорошо». Но никто не задумывается, почему у них вообще появился лишний вес, как работают эти препараты, как их правильно дозировать.

А что может случиться при неправильном применении?

— Бесконтрольное использование препаратов не только не даст желаемого эффекта, но и может привести к острому панкреатиту. У меня уже было несколько пациентов, которые начали делать уколы по совету знакомых или тренеров, сразу с больших доз. Одна женщина, например, после двух уколов попала в больницу с острым панкреатитом. Она просто не знала, что начинать нужно с минимальной дозы и только под контролем врача.

Получается, главное - выяснить причину ожирения?

— Абсолютно верно. Ожирение бывает разным. Иногда это просто переедание и малоподвижный образ жизни. Но часто за лишним весом стоят гормональные нарушения: проблемы с щитовидной железой, надпочечниками, высокий уровень пролактина или кортизола, климакс у женщин и мужчин. Если не устранить первопричину, никакие уколы не помогут.

Как строится работа с пациентами в вашем центре?

— Каждый пациент проходит полное обследование. Я никому не назначаю препараты для похудения «на глаз». Сначала выясняем, нет ли эндокринных проблем. Если находим - лечим их. Только после этого начинаем процесс снижения веса. И только под моим контролем: объясняю, как питаться, как пить воду, как менять привычки.

А если человек похудел и решил бросить препарат?

— Вот тут кроется главная ошибка. Процесс похудения на таких препаратах должен занимать не менее полутора-двух лет. За это время в мозге формируется новое пищевое поведение, желудок уменьшается в объёме. Если резко бросить уколы и вернуться к прежним привычкам, вес вернётся очень быстро. Поэтому после достижения результата мы подбираем индивидуальную схему поддерживающей терапии: кому-то достаточно укола раз в месяц, кому-то - раз в неделю.

Что делать тем, кто уже пробовал препараты самостоятельно и вес вернулся?

— Поможет повторный курс, но эффект будет уже менее выраженным. Организм «запоминает» препараты, и с каждым разом их действие ослабевает. Поэтому очень важно сделать всё правильно с первого раза: под наблюдением врача, с полным обследованием и постепенным изменением образа жизни.

Ожирение — не просто лишний вес, а болезнь: как правильно худеть с помощью уколов и не навредить себе.

История успеха: минус 56 кг за два с половиной года

Один из самых ярких примеров в практике Ирины Андреевны — история мужчины, который пришёл на приём с весом более 150 кг. Ему отказали в необходимой операции из-за высокого риска осложнений.

- Мы начали работать вместе. Два года под моим контролем он менял привычки, следовал схеме лечения и питания. В итоге он сбросил 56 кг! Сейчас он удерживает достигнутый результат. Он говорит мне: «Ирина Андреевна, а зачем мне теперь делать операцию на желудке? Я ведь уже почти здоров! - рассказывает врач.

Теперь главная задача пациента - дождаться стабилизации веса для пластической операции по удалению обвисшей кожи. Этот случай доказывает: при правильном подходе и поддержке специалиста можно добиться потрясающих результатов без радикальных хирургических вмешательств.

В каких случаях препараты для похудения назначаются обязательно?

— Когда ожирение уже привело к развитию тяжёлых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета 2 типа, гипертонии, проблем с суставами. В таких ситуациях снижение веса - это уже не вопрос эстетики, а вопрос жизни и смерти. Препараты помогают запустить процесс и дать человеку шанс на выздоровление.

А что делать тем, кому нужно похудеть быстро - к свадьбе, отпуску или Новому году?

— Я всегда говорю таким пациентам: «Быстро - не значит хорошо». Если вам нужно похудеть к определённой дате за короткий срок, мы можем обсудить варианты интенсивной терапии. Но я честно предупреждаю: после отмены препарата вес вернётся очень быстро, если не изменить образ жизни навсегда. Это ловушка! Краткосрочный эффект часто приводит к ещё большему разочарованию и набору веса в будущем. Лучше начать работать над собой заранее и делать это правильно.

Почему нельзя заниматься самолечением

Ирина Андреевна подчёркивает: лечение ожирения — это всегда командная работа врача и пациента. Только эндокринолог может назначить правильное обследование, подобрать препарат и дозировку, научить новому образу жизни. Самостоятельные эксперименты могут привести не только к отсутствию результата, но и к серьёзным проблемам со здоровьем.

«Ожирение — это болезнь. Не пытайтесь лечить её сами. Найдите хорошего эндокринолога, пройдите обследование и только потом принимайте решение о лечении», — советует Ирина Андреевна.

Где получить квалифицированную помощь

Если вы столкнулись с проблемой лишнего веса и хотите похудеть безопасно — обратитесь к специалистам многопрофильного медицинского центра «Созвездие здоровья и красоты».

