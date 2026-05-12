Софья Дубоносова: «Все должно быть в балансе: и работа, и дети, и семья».

Она выбрала медицину сама, без родительского давления, хотя врачей в семье не было. Поступила на бюджет в Тульский государственный университет, прошла интернатуру, работала в региональном сосудистом центре с тяжелыми пациентами. А потом - родились дети, и пришло понимание: все в жизни должно быть в равновесии. Сегодня Софья Дубоносова - врач-кардиолог (взрослый и детский), врач функциональной диагностики (ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов), врач-терапевт медицинского центра "Созвездие здоровья и красоты" и преподаватель Тульского государственного университета. О пути в профессию, семейном балансе и любви к кардиологии - в нашем интервью.

- Как обычно люди приходят в профессию? С детства мечтают или по-другому?

- Все зависит от семьи. Бывает, что родители приводят детей в медицину, даже если те склонны к другим направлениям. Но это не мой случай. Я приняла решение в девятом классе и с тех пор начала готовиться к поступлению. С детства у меня не было очевидного желания быть врачом, но я всегда помогала детям на площадке, старалась быстрее позвать родителей, если что-то случалось. Забота о людях, сострадание, эмпатия - это мои отличительные качества с детства.

- А родители как отнеслись?

- Полностью поддержали. И бабушки, и мама с папой. Хотя сами медиками не были — у меня в семье нет ни одного врача.

- И после девятого класса началась подготовка?

- Путь к медицине был непростым. Я училась в 11-й гимназии, она лингвистическая, старшие классы были с математическим уклоном. Изучение языков стало отличной тренировкой памяти, а математика развивала аналитическое мышление, что мне очень помогает до сих пор. Да, для поступления в мед потребовалась помощь репетиторов, но я справилась, у меня 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку, химию и биологию тоже сдала на отлично. Так я поступила на бюджет в медицинский институт сама.

- Куда поступили?

- В Тульский государственный университет, где проучилась шесть лет. Я начала работать уже после первого курса - пошла в больницу, смотрела, нравится или нет. Можно сказать, что я полноценно вошла в медицину еще два десятилетия назад. Будучи студенткой, оставалась на дежурствах, включалась, смотрела, куда лежит душа, старалась определиться.

Закончила интернатуру по специальности «Терапия». Потом проходила обучение в ведущих медицинских университетах и центрах страны: в Первом МГМУ имени И.М.Сеченова, РНИМУ имени Н.И.Пирогова, НМИЦ ССХ имени А.Н.Бакулева, Российском центре неврологии и нейронаук, Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования Минздрава РФ. Сейчас я помогаю пациентам и как терапевт, и как врач функциональной диагностики, и конечно, как кардиолог – взрослый и детский.

- Определились окончательно не с первого же курса?

- Конечно, нет. Редкий студент точно знает, кем хочет стать, когда вырастет. Чаще всего студенты меняют свое решение. Почему я знаю об этом? Потому что, кроме медицинской деятельности, я прошла переподготовку на преподавателя высшей школы и теперь преподаю студентам в Медицинском институте ТулГУ. Я вижу, как они меняются, как изменяются их интересы, и теперь помогаю своим студентам, чтобы они стали лучшими врачами. Стараюсь вложить в них максимум опыта и знаний, развить те качества, которыми, как мне кажется, должен обладать врач.

- Интернатуру проходили в наших больницах? Тогда и стали определяться с будущим местом работы?

- Да, в больницах нашего города. Мы циркулируем по лечебным учреждениям во время обучения, смотрим, как происходит лечебный процесс в разных отделениях - и хирургических, и терапевтических. Я точно знала, что хочу помогать людям, а вот где именно, вначале было не так принципиально.

Так, самым первым местом моей работы стала Тульская областная клиническая больница. Отделение было непростое - региональный сосудистый центр для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, с инсультами, тяжелые больные. Это дало огромный практический опыт как врачу-терапевту и врачу функциональной диагностики, колоссальную насмотренность. Огромное спасибо областной больнице за этот опыт, низкий поклон.

- А потом ушли в частную клинику?

- Отделение было тяжелым - и по физическим, и по психоэмоциональным нагрузкам. Когда у женщины рождаются дети, они требуют все ее внимание. У меня две прекрасные дочки, большую часть времени я хочу посвящать им. Мне кажется, это логично и правильно, что все в жизни должно быть в балансе: и семья, и дети, и работа. Поэтому я выбрала другой вид помощи людям – в клинике. И ни разу не пожалела об этом решении.

- Как семья относится к вашей работе?

- Замечательно. У меня гибкий график, хорошие условия труда, больше времени для семьи. Мои дети часто приходят ко мне на работу в клинику, смотрят, как все устроено. Возможно, в будущем они выберут специальность врача, я на этом не настаиваю, но буду приветствовать и помогать.

- Как отдыхаете от работы?

- Это сложный вопрос: переключиться с рабочего режима на отдых для врача, у которого вся жизнь посвящена заботе о людях, об их здоровье - и физическом, и психологическом - непросто. Но тем не менее это получается. В отпуск - так в отпуск. Путешествия, если графики отпусков совпадают с супругом (он тоже врач). Берем детей и отправляемся. А в свободное время я занимаюсь музыкой и скрапбукингом. Я стараюсь вовлечь в эти занятия и детей, сделать досуг совместным.

- Что для вас важнее: карьерная мечта или семья?

- Оставаться в балансе. Всегда оставлять время для себя, для семьи, выделяя время на работу и на увлечения. У меня нет громкой мечты. Пожалуй, я полностью довольна своей жизнью.