ЭхоКГ - увидеть сердце.

Наш консультант, врач-кардиолог, зам. главного врача по клинико-экспертной работе Тульского областного кардиодиспансера, врач-кардиолог Юлия Струневская.

Это исследование важно, потому что позволяет выявить различные заболевания сердца, оценить их степень, своевременно принять решение о дальнейших действиях.

Принцип эхокардиографии основан на регистрации ультразвуковых волн, отраженных от различных структур органа и кровеносных сосудов, имеющих разную плотность. При этом на экране создается подвижное изображение, которое можно записать на цифровой носитель. Врач может добиться изображения практически любых структур сердца при помощи изменения положения или угла наклона датчика ультразвуковых волн.

Метод дает полное представление о состоянии сердца: его анатомии, работе, структурах, сократимости, патологических изменениях, позволяет оценить скорость и направление движения крови в различных камерах сердца. При этом метод не оказывает влияния на пациента, что позволяет проводить исследование многократно в целях динамического наблюдения, оценки эффективности проводимого лечения. Так, например, на сегодняшний день без этого вида исследований невозможна адекватная диагностика и ведение больных с сердечной недостаточностью.

Преимущества эхокардиографии:

- не используется рентгеновское излучение

- абсолютно безвредна и безболезненна

- высокая четкость получаемого изображения.

Вам стоит сделать УЗИ сердца, если:

- вас беспокоят боли в грудной клетке, в области сердца или за грудиной

- ощущение перебоев в работе сердца

- если вас беспокоят одышка, отеки

- выявлены изменения на ЭКГ (электрокардиограмме)

- у вас имеются доброкачественные или злокачественные новообразования.

Как часто нужно ЭхоКГ?

Рекомендуется ежегодно проходить эхокардиографию, если у вас есть такие заболевания, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, перенесенные воспалительные заболевания сердца, кардиомиопатия, врожденные и приобретенные пороки сердца и др.

Как подготовиться к ЭхоКГ?

Специальной подготовки к исследованию не требуется. С собой необходимо иметь последний результат электрокардиограммы и предыдущее заключение эхокардиографии (если есть). Записаться можно без направления врача, а по результатам обследования обратиться за консультацией.

Как проходит процедура эхокардиографии?

- Вы приходите в кабинет, где вас встретит врач-диагност.

- Вам предложат снять верхнюю одежду и лечь на кушетку.

- На грудную клетку наносится специальный гель, который улучшает проводимость ультразвука.

- Врач прикладывает датчик к вашему телу и начинает исследование. На экране появляется изображение вашего сердца в реальном времени.

- Процедура длится не менее 30 минут.

ЭКГ и ЭхоКГ: в чем разница:

ЭхоКГ сердца считается наиболее информативным при необходимости выявления изменений в структуре сердца и проблем с кровообращением.

КТ и МРТ сердца: когда они необходимы

Сканирование сердца с помощью КТ позволяет получить подробные 3D-изображения сердца и сердечной системы. Поскольку при этом используется низкоуровневое излучение, оно обычно не подходит беременным женщинам, людям с повышенным риском рака или лицам, проходящим лучевую терапию.

Такие пациенты часто являются лучшими кандидатами для МРТ. Магнитно-резонансная томография более информативна, когда речь идет о новообразованиях либо мальформациях сосудов.

Почему ЭхоКГ так важна?

Наше сердце – это сложный механизм, который работает 24/7. Любое нарушение в его работе может привести к серьёзным последствиям. ЭхоКГ позволяет обнаружить проблемы на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Раннее выявление заболеваний может спасти жизнь. Например, аневризму сердца можно диагностировать до её разрыва, а клапанный порок – до развития сердечной недостаточности. Это не просто диагностика, а шаг навстречу долгой и здоровой жизни.

