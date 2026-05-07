Врач-оториноларинголог, ЛОР-хирург, детский ЛОР высшей категории медицинского центра «Медика» Хвац Герман Зиявович.

Врач-оториноларинголог - специалист, к которому обращаются не только с насморком или болью в горле. Часто именно ЛОР помогает вернуть качество жизни, избавить от хронических проблем и даже предотвратить серьёзные осложнения. О том, почему важно не затягивать с визитом к специалисту, как сегодня лечат гайморит и аденоиды, и почему современные операции стали комфортнее для пациента, мы поговорили с Германом Зиявовичем Хвац.

Герман Зиявович, многие люди годами живут с затруднённым носовым дыханием. Почему это не просто неудобство, а серьёзная проблема?

— Затруднённое носовое дыхание резко снижает качество жизни. Человек вынужден дышать ртом - отсюда сухость, постоянная жажда, дискомфорт по утрам, храп. Но главное - воздух не согревается, не увлажняется и не очищается, как это происходит в носу. Это прямой путь к хроническим бронхитам, трахеитам и другим заболеваниям дыхательных путей.

Ещё одна большая проблема - медикаментозный ринит. Люди подсаживаются на сосудосуживающие капли: сначала они помогают, но со временем требуется всё большая доза. Такая зависимость негативно влияет на сосуды сердца, мозга, почек. Важно понимать, что капли не лечат, а лишь временно облегчают дыхание.

Герман Зиявович подчёркивает: курс сосудосуживающих до пяти дней не приводит к привыканию. Есть комбинированные средства, которые можно применять до семи дней. Риск формирования медикаментозного ринита возникает только при злоупотреблении каплями дольше 5–7 дней. Поэтому не стоит бояться короткого курса по назначению врача.

Дышать носом — значит жить полной жизнью.

Часто пациенты боятся проколов при гайморите. Считается, что после этого болезнь станет хронической. Так ли это?

— Это распространённый миф. Раньше действительно были сложности: использовали фурацилин, оставляли катетеры в пазухах, что могло привести к хронизации процесса. Сейчас ситуация принципиально другая. Мы применяем современные антисептики широкого спектра действия, которые воздействуют и на бактерии, и на грибки. Часто удаётся обойтись даже без антибиотиков.

А что касается боли - качественная анестезия решает многое. Сейчас мы используем двух- или трёхкратную местную анестезию без уколов: ватка с препаратом, ожидание - и процедура проходит абсолютно комфортно.

Какие современные методы диагностики и лечения вы используете?

— В нашем центре есть возможность проводить видеоэндоскопию прямо на приёме. С помощью гибкой или жёсткой камеры мы заглядываем в нос, осматриваем гортань, а после операций — и внутренние структуры, очищенные пазухи, что позволяет оценить результат. Это часто даёт больше информации, чем компьютерная томография, и помогает точно оценить состояние пациента, не откладывая лечение.

Многие манипуляции сегодня выполняются амбулаторно: например, прокол лобной пазухи или радиоволновое лечение хронического отёка слизистой носа. Есть и лазерные методы. После таких процедур пациент уходит домой в тот же день.

А как быть с детьми? Многие родители очень боятся темы удаления аденоидов. Когда стоит подождать и наблюдать, а когда уже ждать никак нельзя?

— До пяти лет аденоиды играют важную иммунологическую роль, и мы стараемся сначала лечить консервативно. Но если после пяти лет ребёнок постоянно дышит ртом, страдает от отитов, задержек речи - ждать нельзя. Аденоидная ткань уже не выполняет защитную функцию, а только мешает: провоцирует хронические воспаления, влияет на слух, нарушает развитие прикуса и речи. В таких ситуациях удаление аденоидов — это не зло, а единственно верное решение, которое позволяет ребёнку вырасти здоровым и спокойным.

Чего боятся взрослые пациенты перед ЛОР-операциями?

— Главный страх - тампоны в носу после операции: боль, невозможность дышать, дискомфорт. Раньше страх был логичен, мы использовали ватные турунды, человек дышал исключительно ртом, а воздух не проходил нормально. Сейчас всё иначе. Мы работаем с современными силиконовыми сплинтами, внутри которых есть воздуховодные трубочки. Пациент дышит носом уже с первых минут после операции. Сплинты стоят 4–5 дней, а затем легко удаляются. Никаких мучений!

В чём особенность приёма в вашем центре?

— Мы делаем акцент на быстрой и точной диагностике на месте — благодаря современным эндоскопическим методам. Все процедуры стараемся проводить амбулаторно, чтобы пациент мог не выпадать из привычного ритма жизни. Многие манипуляции и даже малые оперативные вмешательства, которые до сих пор выполняют только в условиях стационара государственных больниц, у нас возможны в амбулаторном формате.

Особое внимание уделяем применению видеоэндоскопических технологий, что позволяет свести к минимуму риски послеоперационных осложнений. Благодаря этому пациенты выписываются домой в тот же день.

И, конечно, мы обеспечиваем максимальный комфорт: современная анестезия, бережное отношение и индивидуальный подход к каждому.

Не терпите заложенность носа и не бойтесь обращаться к врачу! Современная оториноларингология может вернуть вам лёгкое дыхание , здоровый сон и полноценную жизнь.

