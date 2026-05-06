Михаил Глухов на радио «КП-Тула»: «Предприниматель - это человек труда, который работает иногда круглосуточно»

Председатель Тульского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН.

Малый и средний бизнес — это не просто цифры в отчетах и налоговые поступления. Это рабочие места, социальная стабильность и живая экономика, которая держится на людях, готовых рисковать, создавать и развивать свое дело. Сегодня тульские предприниматели сталкиваются с разными вызовами: административные барьеры, доступ к финансированию, необходимость выстраивать диалог с властью. Кто помогает бизнесу находить решения и отстаивать интересы предпринимательского сообщества? Как изменилась роль бизнес-объединений в современных условиях, какие меры поддержки действительно востребованы и почему предприниматели все чаще оценивают участие в сообществах через призму практической пользы?

- Михаил, для тех, кто не знаком с деятельностью вашей организации. Что такое «ОПОРА РОССИИ»?

- «ОПОРА РОССИИ» - это всероссийская общественная организация, которая занимается поддержкой, развитием и защитой бизнеса. Есть несколько федеральных объединений, но наша, на мой взгляд, одна из самых привлекательных, потому что она работает именно с малым и средним предпринимательством. Это одна из самых многочисленных организаций: в нашей региональной «ОПОРЕ РОССИИ» больше четырехсот членов. Мы представлены практически во всех регионах России, включая новые территории, у нас есть и международное представительство. Организация дает возможность предпринимателям развиваться и быть в курсе всех новостей деловой жизни.

- Тульскому региональному отделению в этом году 21 год. Вы возглавляете его уже 12 лет. Какие вызовы стояли на старте и что волнует сегодня?

- И мои предшественники, и я в свое время сталкивались с тем, что предпринимательское сообщество было разобщенным. Бизнес очень разнороден по своей структуре, согласовать интересы всегда трудно. Сейчас мы переходим на новую структуру: в нашей организации создано много тематических комитетов. Они позволяют предпринимателям в рамках своей отраслевой специфики вырабатывать предложения - не только для бизнеса, но и для власти. Через общение и нетворкинг мы приходим к взаимной выгоде.

Уже несколько лет в отделении действует бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов. Мы хорошо выстроили контакты с прокуратурой на всех уровнях. Занимаемся консультациями - особенно сейчас, в связи с новой налоговой реформой. Даже есть «цифровая клиника» для бизнеса: предпринимателям нужно осваивать искусственный интеллект и современные технологии. Инструментов много, и самое важное - их предлагают и внедряют сами предприниматели.ъ

- Как трансформировалась тульская «ОПОРА РОССИИ»? Зачем предпринимателю вступать в ваше объединение?

- У нас созданы комитеты по направлениям: по налогам и финансам, IT-комитет, строительный, транспортный, комитет по ценностно-ориентированному предпринимательству. Есть и узкие комиссии - по зерновому бизнесу, даже по похоронному. Объединение внутри комитетов позволило предпринимателям вырабатывать предложения и, главное, - выстраивать диалог с властью. Мы представлены во многих общественных советах - и исполнительных, и контрольно-надзорных органов. И через них транслируем предложения, пытаемся влиять на предпринимательскую среду.

- А удается достучаться до власти?

- За 12 лет были разные периоды. Честно скажу: когда я только стал председателем, думал: вот поднимем флаг «ОПОРЫ РОССИИ» - и малому бизнесу сразу станет хорошо. Но нет. Иногда надо встать на сторону чиновников, посмотреть на проблему их глазами, понять их критерии. Предприниматель всегда заинтересован в прибыли, но мы - общественная организация, которая отстаивает интересы не каждого бизнесмена в отдельности, а всего сообщества. Нужна сбалансированная позиция.

- Приведите конкретные примеры, как членство в «ОПОРЕ» помогло бизнесу.

- Когда ты один приходишь к чиновнику - это одно. А когда представляешься членом общероссийской общественной организации - тебя уже воспринимают иначе. Знают, что ты можешь дать обратную связь о том, как тебя приняли. Один из ярких примеров: в одном из муниципалитетов принимали решения о расторжении договоров аренды. Включение «ОПОРЫ» и самих предпринимателей позволило решить проблему - и не единичную, а для более чем двух тысяч человек. Были приняты нормативные акты регионального уровня, по которым мы работаем до сих пор.

Михаил Глухов с ведущей программы «Диалоги» Анастасией Коренюгиной на радио «КП-Тула». Фото: Михаил КОРЕНЮГИН.

- Насколько далеко распространяется география «ОПОРЫ РОССИИ»? Какие бизнес-миссии вы организуете?

- Внешние вызовы заставляют предпринимателей смотреть на Восток. Сейчас наши миссии проходят в Китае - практически каждый год. В мае в Казани состоится форум, связанный с исламским бизнесом. Это важное направление, на которое стоит обратить внимание. Китайцы настроены на самостоятельность, а вот Ближний Восток и Средняя Азия - направления, где мы можем успешно сотрудничать. Тем более страны дружественные.

- Казахстан и Узбекистан - тоже в фокусе?

- Да, у нас есть совместные проекты с Казахстаном и Узбекистаном. Наши предприниматели открывали там совместные производства, помогали узбекскому бизнесу взаимодействовать с властью. Эти направления имеют для нашего отделения приоритетное значение.

- Вы чтите традиции и бережно собираете историю тульского предпринимательства. В 2016 году создали Музей тульского предпринимательства. Работа продолжается?

- Да, музей действует в областной научной библиотеке. Там проходят экскурсии, мы пополняем экспозицию. Одно из направлений - популяризация наследия выдающихся предпринимателей. В мае планируем открыть памятную доску купцу Платонову на одном из его объектов. Чтобы люди, проходя мимо, знали: это построено предпринимателями, их созидательным трудом для развития региона.

- Такая работа ведется регулярно?

- Да. Три года назад по нашей инициативе совместно с другими общественными организациями мы учредили медали в честь известных тульских предпринимателей: Никиты Демидова, Александра Баташова, Николая Добрынина и Иллариона Лукинина. Ко Дню предпринимательства вручаем их действующим бизнесменам - чтобы они ощущали связь с прошлым. За долголетие бизнеса - медаль Демидова, основавшего крупную династию. За благотворительность - медаль Баташова, который почти все свое состояние отдал на нужды города. Можно сказать, что в XVII-XVIII веках три тульские семьи были миллиардерами по нынешним меркам: Демидовы, Баташовы и Лугинины. Баташова современники называли «Львом внешней торговли». Мы стараемся не размывать ценность награды - вручаем не больше пяти медалей в год.

- Кого уже наградили?

- Первой получила медаль Ирина Ульянова из компании «Северин» - к сожалению, в прошлом году она ушла от нас. Создатель завода «Алькор» Баев, руководитель типографии «Шар»… В прошлом году акцент был на помощь СВО. Приятно, что многие предприниматели очень скромны: мы даже не знали, какими большими суммами они помогают Народному фронту. Стать лауреатом такой награды - очень престижно среди предпринимательского сообщества.

- Наша встреча проходит накануне Первомая и Дня российского предпринимательства. Как члены «ОПОРЫ» встречают эти праздники?

- Уже второй год подряд мы участвуем в первомайском шествии по улице Металлистов. Некоторые чиновники называют бизнес хобби. Но предприниматель - это человек труда, и труда, который не ограничивается восьмичасовым рабочим днем. Он работает иногда круглосуточно, думает о своем деле, о сотрудниках, о том, как их поддержать. Нам очень важно показать, что предприниматели объединены, что они не одни в решении своих проблем.

День предпринимательства - одно из мероприятий, инициированных «ОПОРОЙ РОССИИ». Хорошо, что президент его поддержал. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предпринимательство стало полноценной профессией: чтобы появился образовательный стандарт, чтобы обучение бизнесу входило в программы подготовки.

Михаил Глухов стал гостем программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» в Туле. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН.

- Что запланировано в этом году на День предпринимательства?

- Традиционные форматы: круглые столы, выездные мероприятия. Министерство развития предпринимательства и торговли Тульской области проводит форумы. В рамках этих мероприятий будем вручать наши общественные медали и награждать студентов, участвовавших во Всероссийском конкурсе наследия выдающихся предпринимателей. Надеемся, что наши ребята станут призерами на федеральном уровне.

- Поговорим о духовном. Вы занимаетесь просветительской и благотворительной деятельностью. При поддержке Тульской епархии создали Союз православных предпринимателей и фонд «Добролюбие». Расскажите о них.

- Это продолжение работы «ОПОРЫ». У нас есть комитет по созидательному предпринимательству, который собирает информацию о бизнесменах, внесших благотворительный вклад. В 2019 году по нашей инициативе издали летопись тульского предпринимательства. А в 2024 году по благословению митрополита Тульского создали Союз православных предпринимателей. В рамках союза мы не ведем активной пропаганды - потому что православные предприниматели, занимаясь благотворительностью, часто не рассказывают о своей работе. Это остается в сердце и для души. И это очень ценно: этим мы и отличаемся от западной культуры, где все напоказ.

Следующим шагом стал благотворительный фонд «Добролюбие». Совместно с Тульской, Ефремовской и Белевской епархиями учредили награду для многодетных семей в честь Дмитрия Донского и его супруги Евфросинии - «Благочестие и любовь». Уже три года вручаем ее многодетным семьям из разных районов. Еще одно направление - помощь женщинам, которые решили стать мамами, но оказались в трудном финансовом положении. Фонд совместно с перинатальным центром учредил стипендию - 20 тысяч рублей до родов и единовременное пособие после того, как ребенку исполнится месяц.

- То есть вы поддерживаете курс губернатора, который объявил Тульскую область территорией семейного счастья?

- Конечно, поддерживаем. Предприниматели живут в той среде, которую сами создают. Бизнесмены - это созидатели. Когда предприниматель переходит от западной модели «нажива любой ценой» к пониманию, что все созданное нужно направить на добро, как говорил Александр Баташов: «Раздаю то, что было дано мне Богом». Или как у Демидовых на гербе: «Не словом, а делом». Предприниматели - люди труда, и этот труд должен быть уважаем. Государство должно считаться с бизнесом, обсуждать с ним решения, особенно налоговые. И сейчас одна из главных задач «ОПОРЫ РОССИИ» - собирать обратную связь, чтобы немного снивелировать тот удар, который был нанесен по бизнесу решениями прошлого года.

- Что бы вы пожелали представителям малого и среднего бизнеса?

- Поздравляю с наступающими праздниками. Желаю никогда не отчаиваться. Предприниматель по этимологии слова - предстоятель, лидер. Если вы будете отчаиваться и показывать это - это уже не предпринимательство. Всегда двигайтесь вперед. А двигаться лучше совместно, плечом к плечу с теми, кто разделяет ваши ценности. Поэтому приглашаю всех в «ОПОРУ РОССИИ» - объединяться и двигаться вместе!