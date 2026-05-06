«Краинка»: санаторный отдых для детей поколения Альфа.

О том, как современные санатории адаптируются к запросам родителей для отдыха и возможности оздоровления их детей, мы поговорили с заместителем директора - главным врачом санатория «Краинка» Виктором Лоенко.

Заместитель директора - главный врач санатория «Краинка» Виктор Лоенко.

Восстановительные программы для всей семьи

Виктор Лоенко отмечает, что санаторий предлагает не только классические оздоровительные программы для взрослых, но и специальные восстановительные курсы, которые можно проходить и детям. Это позволяет родителям заботиться о своем здоровье и проводить больше времени с семьей.

– Мы понимаем, что современный родитель хочет не просто лечиться, но и отдыхать вместе с детьми. Поэтому у нас разработаны программы, которые учитывают интересы и потребности всех членов семьи, – рассказывает Виктор Лоенко.

Лечение и восстановление для родителей: преимущества программ «Краинки»

Санаторий «Краинка» – это одна из старейших и наиболее известных здравниц центральной России, знаменитая своими уникальными природными лечебными факторами. Главный врач подчеркивает, что для родителей здесь созданы все условия для эффективного лечения и полноценного восстановления.

Ключевые преимущества лечебных программ санатория:

1. Уникальные минеральные воды. В санатории имеются четыре типа минеральных вод, различного химического состава, которые применяются как для питья, так и для наружного применения в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, почек, желчевыводящих путей, нарушениях обмена веществ и др.

2. Лечебные грязи. В арсенале врачей санатория имеются торфяные лечебные грязи собственного месторождения «Коммуна», которые используются в виде обертываний, аппликаций и электрогрязелечения. Они незаменимы при заболеваниях кожи, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, в урологической и гинекологической практиках.

3. Климат. Курорт «Краинка» располагает специальным медицинским заключением на лечебный климат территории санатория. Здесь можно совершать пешие и велопрогулки по живописным маршрутам территории и его окрестностей, наслаждаясь природой и свежим воздухом.

4. Современная лечебная база. Помимо природных лечебных факторов, в санатории применяются аппаратная физиотерапия, массаж, иглоукалывание, лечебная физкультура, оздоровительное плавание в бассейне и диетотерапия. Лечебные программы подбираются индивидуально после консультации с врачом санатория.

5. Комплексный подход. Важной частью восстановления является не только лечение, но и психологическая разгрузка. Чистый воздух липового парка здравницы, живописная природа окрестностей – реки, пруды, озера, дают возможность отвлечься от городской суеты и бытовых забот, способствуют быстрому снятию стресса и накоплению сил.

– Наши лечебные программы направлены не просто на лечение конкретного заболевания, а на общее оздоровление организма, укрепление иммунитета и восстановление жизненного тонуса. Родители и их дети уезжают от нас отдохнувшими, полными энергии и готовыми к новым свершениям, – отмечает Виктор Лоенко.

Детская игровая комната: досуг и развитие

Особое внимание в санатории уделено детскому досугу. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса открыта современная игровая комната, где с детьми работает профессиональный педагог. Здесь созданы все условия для возможности пребывания детей, в то время, когда их родители посещают лечебно – диагностические процедуры.

В комнате предусмотрены зоны для тихих и активных игр, творчества и спорта. Здесь есть где разгуляться детскому воображению и выплеснуть энергию в правильное русло:

- яркие модульные кубики и геометрические фигуры;

- настольные игры (лото, домино, шашки, шахматы);

- спортивный инвентарь (мячи, кольцеброс, координационная дорожка);

- материалы для творчества (рисование мелом, песком на световом столе).

– Мы стремимся сделать пребывание детей в санатории не только полезным, но и интересным. Занятия с кинетическим песком, рисование, спортивные игры – все это способствует развитию мелкой моторики, снимает эмоциональное напряжение и помогает детям быстрее адаптироваться, — подчеркивает главный врач.

По словам Виктора Лоенко, анализ эффективности работы детской комнаты, показал снижение тревожности и капризов у малышей. Родители отмечают, что дети с удовольствием посещают игровую комнату, а консультации персонала по организации досуга помогают сделать отдых еще более комфортным.

– Мы видим, что такой подход востребован. Родители дают положительные отзывы, а дети с радостью возвращаются к нам снова. Это подтверждает: семейный отдых в санатории – это не только лечение, но и яркие впечатления для детей – заключает Виктор Лоенко.

Санаторий «Краинка» продолжает развивать инфраструктуру для семейного отдыха, делая ставку на современные программы, безопасность и индивидуальный подход к каждому гостю.

