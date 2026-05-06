Без скальпеля: как современные технологии спасают пациентов.

Заведующий отделением Михаил Дьяков рассказал, как сегодня можно избавиться от камней в желчных протоках и даже удалить опухоль желудка без разрезов, почему биопсии стали «золотым стандартом» диагностики и как организована комфортная госпитализация для пациентов.

– Михаил Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о вашем отделении лучевой диагностики в Железнодорожной больнице. Какие направления здесь развиваются и чем вы особенно гордитесь?

– Наше отделение – это современный диагностический центр, где собраны три ключевых направления: рентгенологическая, ультразвуковая и эндоскопическая службы. Мы проводим весь спектр исследований — от классического рентгена, маммографии и флюорографии до сложных инвазивных процедур под ультразвуковым и рентген-контролем. Особое внимание уделяем эндоскопии: здесь выполняются не только диагностические гастро-, колоно- и бронхоскопии, но и современные малотравматичные операции по удалению новообразований желудка и кишечника через естественные отверстия, без разрезов. Это позволяет пациентам быстрее восстанавливаться и снижает риски осложнений.

– Вы упомянули о внедрении новых методов лечения. Какие инновации ждут пациентов в ближайшее время?

– Сейчас мы готовимся к внедрению эндоскопических вмешательств на большом дуоденальном соске и желчевыводящих путях. Это позволит без разрезов, с помощью фибродуоденоскопа, удалять камни и устранять сужения желчных протоков. Раньше такие операции требовали серьезных вмешательств, а теперь пациент может быть выписан уже через 1–3 дня. Оборудование закуплено, врачи проходят обучение — это большой шаг вперед для нашей больницы и для всей Тульской области.

– Какие услуги пользуются наибольшим спросом и почему?

– Наибольшей популярностью пользуются биопсии и пункции под ультразвуковым контролем — молочной и щитовидной железы, простаты. Эти процедуры востребованы, потому что позволяют быстро и точно поставить диагноз при подозрении на онкологические и другие заболевания.

Мы также активно развиваем малоинвазивные лечебные вмешательства. Например, дренирование абсцессов брюшной полости или гнойных очагов при холецистите. Это особенно важно для тяжелых пациентов, которым противопоказаны большие операции. Такие манипуляции позволяют спасти жизнь и минимизировать риски.

– Как организовано пребывание пациентов в вашем отделении? Расскажите о возможностях госпитализации.

– Мы стремимся к тому, чтобы пребывание в больнице было максимально комфортным и недолгим. Объем госпитализации определяется индивидуально: все зависит от пожеланий пациента, его самочувствия и сложности вмешательства. После многих процедур человек может находиться в стационаре всего один-два дня, а при необходимости — и дольше. Наша главная цель — провести лечение качественно, с минимальными возможными осложнениями и как можно скорее вернуть пациента к обычной жизни.

– Как ваше отделение взаимодействует с другими медицинскими учреждениями региона?

– Мы тесно сотрудничаем с ведущими лабораториями и клиниками Тулы и Москвы. При сложных случаях можем отправить материал на консультацию к лучшим специалистам страны. В нашем штате — не только диагносты, но и опытные клиницисты: хирурги, гинекологи, онкологи. Это позволяет коллегиально решать самые трудные задачи и оказывать помощь на самом высоком уровне.

– Что бы вы хотели пожелать пациентам?

– Не бояться современных методов диагностики и лечения. Сегодня медицина позволяет выявлять болезни на ранних стадиях и лечить их максимально щадяще. Главное — вовремя обратиться к врачу и доверять профессионалам.

Современная медицина – это не только технологии, но и забота о каждом пациенте. Мы делаем все, чтобы диагностика и лечение были максимально эффективными и комфортными.

