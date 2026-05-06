Группа компаний «Стройкомплект» поздравила ветеранов с Днем Победы

Александр Башкатов поздравил с Днём Победы бывшую несовершеннолетнюю узницу Галину Борисовну Козлову.

Проходят годы, сменяются поколения, но память о Великой Отечественной войне должна оставаться живой в сердцах людей. Это не просто исторические факты, а судьбы, наполненные болью, мужеством, стойкостью и самопожертвованием.

В честь 81-летия Великой Победы группа компаний «Стройкомплект» поздравила ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручили подарки и цветы, выразив искреннюю признательность за их подвиг, силу духа и вклад в мирное будущее.

В 2026 году исполняется 85 лет со дня героической обороны города-героя Тулы, ставшей важной страницей в истории Великой Отечественной войны и символом мужества ее защитников.

Оборона Тулы в 1941 году - важная часть Битвы за Москву, она сыграла ключевую роль в защите столицы. Город имел стратегическое значение как крупный промышленный центр и важный транспортный узел. Немецкие войска под командованием Гейнц Гудериан предприняли попытку захватить Тулу, но встретили упорное сопротивление. В обороне участвовали не только солдаты, но и жители города — формировались ополчения, а заводы продолжали работать даже в условиях боя. Тула так и не была захвачена, что сорвало планы противника по окружению Москвы. Мужество защитников города стало символом стойкости, внесло значительный вклад в общую победу.

С каждым годом становится все меньше людей - свидетелей тех событий. Их воспоминания - бесценное наследие и важные уроки, напоминающие о ценности жизни, свободы и мира. Среди тех, кого поздравила ГК «Стройкомплект», бывшие несовершеннолетние узники, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда — люди, чьи судьбы навсегда связаны с историей той войны.

Судьбы бывших несовершеннолетних узников концлагерей - это трагедия украденного детства, через которую проходят боль, страх и невероятная сила духа. Эти воспоминания и сегодня звучат пронзительно и не оставляют равнодушными.

Анатолий Степанович Сизоненко, бывший несовершеннолетний узник концлагерей, получил подарки и поздравления от группы компаний "Стройкомплект".

Глубоко трогают истории тех, кто в детском возрасте оказался в блокадном Ленинграде, пережил тяжелейшие испытания: голод, холод и постоянную угрозу жизни.

Особую роль сыграли и дети тыла. Они рано повзрослели, работали наравне со взрослыми, помогали фронту.

- Будущее есть у тех, кто бережно хранит и уважает свое прошлое. История напоминает нам о важности уроков, которые нельзя забывать. Для нашего народа значим каждый эпизод тех лет: подвиг наших дедов подарил нам мирную жизнь, а сегодняшние наши герои и вся страна продолжают борьбу за будущее для следующих поколений.

85 лет назад люди стояли плечом к плечу, отстаивая Победу, а затем вместе поднимали из руин города и села. ГК «Стройкомплект» с уважением относится к прошлому и уверенно смотрит вперед, создавая новые комфортные ЖК в родном городе, – отметил заместитель директора по градостроительству ГК «Стройкомплект» Александр Башкатов.

ГК «Стройкомплект» поздравляет ветеранов и жителей Тульского региона с Днем Великой Победы!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, благополучия и душевного тепла. Пусть память о великом подвиге всегда объединяет поколения, вдохновляет на добрые дела и служит опорой для будущего.

