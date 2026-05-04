В начале мая в Тульской области ожидается аномальная для сезона жара.

Неделя с 4 по 10 мая в Тульской области обещает быть контрастной: первые дни порадуют летней погодой, а к выходным придут облачность и похолодание.

В понедельник, 4 мая, будет малооблачно, без осадков. Днем +22°C, ночью +14°C. Ветер юго-западный, слабый, до 5 м/с.

Во вторник, 5 мая, в Туле небо станет ясным. Днем потеплеет до +24°C, ночью +15°C. Ветер юго-западный, до 7 м/с.

В среду, 6 мая, сохранится ясная погода. Днем +25°C, ночью +16°C. Ветер юго-западный, до 7 м/с.

В четверг, 7 мая, в оружейной столице также ожидается ясно. Днем +25°C, ночью +14°C. Ветер усилится до 8 м/с.

В пятницу, 8 мая, небо затянется облаками, возможен небольшой дождь. Днем +23°C, ночью +13°C. Ветер юго-западный, до 8 м/с.

В субботу, 9 мая, в Туле будет облачно, пройдет дождь. Днем +19°C, ночью +10°C. Ветер сменится на северо-восточный и усилится до 9 м/с.

В воскресенье, 10 мая, погода останется облачной, но осадков не ожидается. Днем +15°C, ночью +8°C. Ветер восточный, до 8 м/с.

Атмосферное давление останется в пределах нормы, а влажность будет постепенно расти — особенно в выходные.

Начало недели подарит тулякам первую волну настоящего тепла, но к ее концу стоит подготовиться к более свежей и дождливой погоде.