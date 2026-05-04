Рентгенохирург Титал Броян: «Пациент в Новомосковске должен получить такую же помощь, как в Москве».

Титал Сиабандович Броян - заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Новомосковской городской клинической больницы. Под его руководством отделение освоило пять новых направлений в области рентгеноэндоваскулярной хирургии и увеличило количество вмешательств до двух тысяч в год. О пути в профессию, любви к медицине и семейных ценностях - в нашем интервью.

- Как вы стали врачом? В детстве мечтали об этом?

- В далеком детстве папа сказал: «Было бы отлично, если бы мой сын стал врачом». И эта мысль засела в голову. Хотя ни с отцовской, ни с маминой стороны у меня медиков в роду нет. Однако осознанное решение пришло где-то только в пятом классе. Я учился в новомосковской школе №15 - она была с медицинским уклоном. В 2009 году окончил ее с медалью и поступил в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.

- И сразу поняли, что эндоваскулярная хирургия - ваше?

- Как любого студента, меня бросало из стороны в сторону: хотел быть и челюстно-лицевым хирургом, и нейрохирургом, и сосудистым. Окончательно определился только к пятому курсу. Тогда нас повели в рентгеноперационную Российского научного центра хирургии имени Петровского. Там работали малоинвазивно, при этом вся информация с экрана хирурга дублировалась в предоперационной. Нас, студентов, собрали там, профессор рассказывал о передовых технологиях. А когда оперирующий хирург спросил пациента: «Как у вас дела?», и тот ответил: «Все хорошо», - я влюбился в эту профессию. Человеку делают операцию на сердце, а он в полном сознании, и ничего ему не мешает.

Я начал интересоваться, узнал, что главным рентгенэндоваскулярным хирургом страны является академик Алекян, и он работал на тот момент в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. С пятого курса другого пути для меня уже не было. В 2015 году поступил в ординатуру на базе этого центра. Два года нас учили всему: от врожденных пороков сердца у детей первых часов жизни до трансплантаций и аортокоронарного шунтирования.

- И все-таки вернулись в Новомосковск, не остались в столице?

- Перед ординатурой я приехал в Тулу, хотел обучаться как целевик. Тогда был только один центр эндоваскулярной хирургии, в областной больнице. Оформил документы, почти подписал их в Минздраве, и там узнал, что скоро такое же отделение откроют в Новомосковске. Я быстро все переиграл и получил целевое направление от родного города.

Отучился, вернулся, меня сразу взяли в отделение. Проработал меньше года, как предыдущий заведующий уехал в другую больницу главным врачом. Мне предложили стать заведующим. Так с 2018 года я здесь и заведую.

- Получается, вы пришли в совершенно новое отделение. Как оно становилось на ноги при вашем участии?

- Когда мы начинали, занимались исключительно острым коронарным синдромом - только сердцем, только острой патологией. В первый год помощь получили порядка 400 пациентов - одна единственная нозология. Но ситуацию нужно было менять. Начались бесконечные командировки, обучение, освоение новых видов операций.

Мы внедрили плановые операции на артериях сердца. Затем - имплантацию кардиостимуляторов, которая до этого была доступна только в Туле. Пошли дальше: увидели, что очень много пациентов с поражением артерий нижних конечностей, которым грозила ампутация. Я прошел обучение в Эндокринологическом научном центре в Москве, и мы начали спасать пациентов с такой патологией, сохраняя опорную функцию нижней конечности.

Потом занялись артериями шеи: сонными, подключичными, позвоночными. Затем - программой помощи больным с острым ишемическим инсультом. Мы начали делать тромбоэкстракции: через прокол в ноге или руке доходить до тромбов в голове и доставать их, что давало хорошие результаты и восстановление.

Казалось, можно остановиться, но нет. Посоветовался с коллегами: оказалось, что в Новомосковске реально начать еще и программу помощи больным с аневризмами аорты. Это когда самая крупная артерия расширяется, и при разрыве в 80-90% случаев пациенты погибают. Мы начали оперировать эндоваскулярно - через прокол, ставить специальные стент-графты, чтобы изолировать аневризму и свести риск разрыва к нулю.

И мы не останавливаемся. В этом году планируем выполнить протезирование клапана сердца - последнее новшество в эндоваскулярной хирургии, так называемая структурная патология сердца. Уже есть понимание финансирования и квота, сейчас подбираем первого больного.

Кроме того, в последние пару лет мы внедрили внутрисосудистые методы визуализации - самый последний шаг в коронарной хирургии. Мы можем посмотреть внутреннюю структуру стенки артерии, бляшку, проконтролировать качество имплантации стента. Буквально самые передовые методики мы довели до Новомосковска.

Моя цель, чтобы пациент с болезнями системы кровообращения приехал в Новомосковск и получил здесь такую же помощь, как в столичной клинике. Тем более что мы обслуживаем треть Тульской области - порядка 450-500 тысяч человек прикрепленного населения. Отделение выросло настолько, что уже остро стоит вопрос о второй ангиографической операционной.

- В свое время на идею стать врачом вас натолкнул отец. Как к вашей работе относится нынешняя семья?

- Будучи студентом, в 20 лет я встретил любовь всей жизни - мою жену Тину. Она сопровождает меня с институтской скамьи. Я очень много работаю, редко бываю дома. Конечно, жене это не нравится, но я ни разу не слышал от нее упрека. Мне повезло с супругой. У нас трое прекрасных детей - два сына и дочка. Мы очень весело и счастливо живем, совмещая это с моей работой, которая никогда не заканчивается.

- Вы воплотили мечту отца, а своим детям хотели бы такой доли?

- К счастью или к сожалению, это происходит само собой. Дети видят мою работу в больнице, как я выступаю с лекциями, - и все трое хотят быть врачами. Начиная со старшего, который в шестом классе, и заканчивая младшим, который в этом году пойдет в первый класс. У меня профессиональная деформация: я считаю, что нельзя работать никем, кроме как врачом. Если дети захотят - я буду только за.

- А что за лекции вы читаете?

- Началось с центра одаренных детей «Созвездие», филиала «Сириуса», который действует в Новомосковске. Как-то меня пригласили пообщаться с ребятами профильной смены. Я рассказал о своей работе. Всем понравилось, и теперь хожу туда регулярно на подобные встречи. Дети задают миллион вопросов, и не все они простые. Потом пригласили в молодежный центр, а еще в лицей, где учится мой сын, когда там была профориентационная смена. Тем более рассказать есть о чем: от интересных случаев в клинической работе до научных исследований, которые мы проводим на базе нашего отделения совместно с Рязанским мединститутом. В исследование включено уже 143 пациента, мы наблюдаем их в течение года, пишем статьи во всероссийские журналы.

- Медицина, наука, большая нагрузка. Где находите отдушину? Как отдыхаете?

- По-разному. Не так давно начал заниматься спортом, хожу в тренажерный зал. Люблю классическую литературу - Достоевского, Булгакова, Дюма. Часто играю с друзьями в футбол, интересуюсь языками. Так что занятий, кроме работы, много - скучать не приходится.

