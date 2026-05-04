Эльмира Столба: «Я рыдала в медвузе, но семья верила, что я буду лечить людей с душой».

В погоне за идеальным отражением в зеркале мы готовы на многое: кремы, маски, салонные процедуры, советы блогеров и подруг. Но где та грань, за которой заканчивается индустрия красоты и начинается настоящая медицина? Сегодня косметология - это не просто «уколы красоты». Это серьезная отрасль медицины, требующая глубоких знаний дерматологии, физиологии и психологии. Здоровье кожи - это база, и лечить ее должен не мастер в салоне, а врач с профильным образованием.

Именно такого подхода придерживается Эльмира Намиковна Столба - врач-косметолог, дерматовенеролог, дерматолог «Клиники Комаровой». Ее пациенты получают не временную красоту, а здоровую кожу, за которой стоит системная работа, медицинские протоколы и искреннее желание помочь человеку обрести уверенность в себе.

От игрушечных шприцев до серьезной медицины

Эльмира продолжила семейную традицию: мама - медик, сестра - медик. «Но с вышкой я одна, - говорит она. - Я пошла немного дальше». Еще в детстве все игрушки были исколоты шприцами - она делала уколы куклам. Ходила на работу к маме, операционной медсестре, помогала готовить салфетки для операций. «Отчасти это была нереализованная мамина мечта - стать врачом, - вспоминает Эльмира. - Считайте, она воплотила ее во мне».

После школы - лечебное дело в Тульском государственном университете, затем ординатура в Тульском областном кожно-венерологическом диспансере и 576 часов повышения квалификации по косметологии в РУДН.

Почему дерматолог пошел в косметологию? «Я изначально хотела быть в индустрии красоты, - признается она. - Работать в государственном учреждении на амбулаторном приеме меня не привлекало. Хотелось сочетать: и здоровье поправлять, и красоту дарить». Чисто дерматологом быть не хотелось - не хочется ограничиваться узкими методами, когда косметологические процедуры помогают получить результат быстрее и сделать его более выраженным.

Нравится дарить людям уверенность в себе

В «Клинику Комаровой» Эльмира попала совершенно случайно: активных вакансий на тот момент в Туле не было, она планировала искать работу в другом городе, но идея переезда не прельщала. «Я просто позвонила в клинику на свой страх и риск, - вспоминает она. - Прошла собеседование, и мы сошлись в мировоззрениях с Верой Николаевной: не нужен врач, который просто хочет «губки колоть». Я за комплексный врачебный подход. Зачем восемь лет учиться, чтобы потом ограничиться одной процедурой?»

Любимая «болячка» - акне. «Подхожу к этому системно, - объясняет она. - Комплексный подход всегда дает быстрые результаты». Акне - болезнь социальная: лицо всегда на виду, и проблемы с кожей сильно влияют на эмоциональное состояние. «Чем быстрее получим результат, тем человек счастливее. Мне нравится видеть: пациент доволен, и я смогла ему помочь».

Эльмира придерживается классического подхода, основанного на клинических рекомендациях. «Я не думаю, что пилинги и чистки как-то лечат, - говорит она. - Я за лекарственные препараты». Аппаратные методики, снимающие воспаление, она подключает в процессе, а чистую косметологию - уже после лечения основной проблемы, когда нужно убрать рубцы, пятна, постакне.

При этом она напоминает: состояние кожи на 80-90 процентов зависит от генетики. Образ жизни влияет в меньшей степени, а диетотерапия, по ее опыту, мало кому помогает. Кожные заболевания - в большинстве хронические. «Наша задача - вывести пациента в хорошую ремиссию, дать рекомендации. А дальше многое зависит от самого человека».

Рыдала крокодильими слезами

Путь в медицине был тернист. Бессонные ночи, огромные объемы информации. «Я почти всю дорогу рыдала крокодильими слезами», - признается Эльмира. Но семья всегда поддерживала и гордится, что она прошла этот путь. Сама она перезагружается с помощью танцев, музыки и сериалов на английском - так тренирует разговорную речь, которая пригождается в путешествиях.

Четыре года - по меркам медицины еще молодой специалист. Но Эльмира постоянно учится: «Школа акне», курсы по контурной пластике. Недавно ее клинические кейсы были представлены на конференции компании «Новокутан», и она получила первый диплом за вклад в развитие бренда. Карьерные планы - горизонтальный рост. «Не хочу быть главврачом, заведующей, - говорит она. - Я хороший исполнитель. Хочу расти как специалист в своей сфере, остаться в мире своей специальности. Это не моя история - быть бизнес-леди».

Она нашла себя. И дарит уверенность тем, кто смотрит на себя в зеркало каждый день.

