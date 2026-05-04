Стелы и «Противотанковый еж» с подсветкой украсили Тулу к 9 Мая

Город преобразился к 81-й годовщине Победы. На улицах появились флаговые композиции и арт-объекты. Концепция оформления учитывает 85-летие Тульской оборонительной операции и 50-летие присвоения Туле звания «Город-герой».

Более 300 флагов украсили Московский путепровод, Зареченский, Чулковский и Оружейный мосты. На площади Ленина установили две восьмиметровые флаговые стелы, на площади Победы - две праздничные флаговые композиции.

Четыре арт-объекта с подсветкой появились на Крестовоздвиженской площади, в Кремлевском сквере, у памятника Глебу Успенскому и на улице Октябрьской. На улице Мосина размещен арт-объект «Противотанковый ёж» с подсветкой.

На опорах освещения смонтировали более 700 световых консолей. Празднично оформили видеоэкраны, щиты, сити-форматы, остановочные павильоны. Тематические плакаты появились на социальных объектах, в учреждениях торговли, на предприятиях и транспорте.