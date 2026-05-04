Нанули Нодаровна Месхи: «Не любя свою профессию, невозможно быть хорошим доктором».

В медицинском центре «МЕДИКА» ведет прием опытный и чуткий врач - заведующая отделением акушерства и гинекологии, акушер-гинеколог, детский гинеколог, гинеколог-эндокринолог, маммолог, врач ультразвуковой диагностики, врач первой категории Нанули Нодаровна Месхи. Ее стаж - более 18 лет. За плечами - работа в районной больнице, центральном роддоме Тулы и, наконец, в частной медицине, где она нашла себя и свое призвание.

- В какой момент жизни вы решили, что станете врачом?

- Я мечтала об этом с детства. У меня даже был настоящий детский чемоданчик со всем необходимым - я лечила всех родных понарошку. А еще перед глазами был пример: у моей бабушки был брат, очень выдающийся доктор в Грузии. Именно он стал для меня ориентиром. Я хотела пойти по его стопам.

- Какие шаги вы предприняли, чтобы осуществить мечту?

- Закончила школу, поступила в медицинскую академию в Ярославле, затем - интернатура.

- А когда поняли, каким врачом хотите стать?

- С самого начала я хотела быть «женским доктором». Было время, по телевизору шел сериал «Доктор Куинн, женщина-врач». Это был мой любимый сериал, героиня мне очень нравилась. И я вижу себя со стороны такой же - безотказной, доброй. Наверное, поэтому меня пациенты и любят. Я всегда говорю, когда ко мне в кабинет заходят: «Чем смогу - всегда помогу».

- Ваша карьера началась в Туле?

- Не совсем. Мне захотелось освоить медицину на практике с самых азов, и я уехала в Киреевский район. Четыре года проработала там акушером-гинекологом. Освоила УЗИ практически по всему спектру. И только после этого оказалась в Туле - работала в центральном роддоме, а затем ушла в частную медицину. Я об этом не жалею.

- Любой доктор - в какой-то степени психолог. Насколько это пригождается вам в работе?

- Очень. Бывает, пациентки приходят с проблемами, я с ними разговариваю и понимаю: это не гинекология. Мы уходим в психологическую составляющую, ищем корни. Мне часто говорят: «Мы с вами поговорили - мне уже лучше, спокойно». Психология и психиатрия идут бок о бок с любой медицинской специальностью. Когда я училась в академии, сдавала блок по психиатрии. Профессор тогда спросил: «Ну что, ты в психиатрию собралась?» Просто я очень хорошо знала предмет - он был мне безумно интересен.

Нанули Нодаровна Месхи. 3D, 4D узи плода.

- Кто чаще всего становится вашим пациентом? Составьте среднестатистический портрет.

Обращаются с вопросами гинекологии и беременности примерно поровну. Я одновременно и детский гинеколог, поэтому ко мне уже приходят девочки, девушки и молодые женщины, которых я когда то встречала в роддоме на свет. Некоторые из них — дочери тех женщин, с которыми мы вместе радовались появлению их малышей.

Однажды в кабинет зашла восемнадцатилетняя девушка и спросила: «Нанули Нодаровна, вы меня помните?» Я честно ответила: «Нет, не припоминаю». Тогда она сказала: «Вы меня принимали в роддоме». Оказалось, я принимала роды у её мамы. Это было очень трогательно. С одной стороны — гордость и тепло, с другой — мысль: «Господи, я уже столько лет в профессии, что вижу своих «малышей» взрослыми.»

Кстати, я владею широким спектром УЗИ обследований, поэтому ко мне обращаются и мужчины — с исследованиями щитовидной железы, брюшной полости и других органов. Муж даже шутит: «Раньше с тобой только женщины по городу здоровались, а теперь и мужчины.»

- Как вы повышаете квалификацию?

- Постоянно езжу на лекции и конференции, поддерживаю контакт с коллегами, читаю свежие рекомендации и слежу за обновлениями в практике. Что касается техники, в нашем центре «МЕДИКА» используется самая современная аппаратура - это во многом заслуга главного врача и директора. Я всегда мечтала о таком кабинете: оснащённом по последнему слову техники, надёжном и удобном, и сейчас это действительно помогает мне работать максимально эффективно и комфортно для пациенток.

- Как семья относится к вашей работе?

- У меня муж и двое детей. Муж не врач, но очень одобряет и поддерживает. А дети хотят идти по моим стопам. Старшая учится в химбио-классе. Они видят, как маму любят и ценят. И если у них в душе есть такое желание - у них все получится. Потому что, не любя людей, не любя свою профессию, невозможно быть хорошим доктором.

Я выхожу с работы, но часто остаюсь на связи, потому что продолжаю отвечать на сообщения - от беременных, по гинекологии, где то тревоги и страхи, а где то срочные симптомы, которые требуют экстренной очной встречи с пациенткой. Муж уже привык и относится к этому спокойно, но я просто не могу оставить человека без ответа. Иногда задерживаюсь в клинике, потому что в этот момент я нужна. Если я вдруг уйду и не отвечу, не помогу - буду считать себя виноватой. Для меня это не просто работа, а ответственность, которую я не могу оставить в коридоре после смены.

- Как отдыхаете от работы? Хоть такое бывает?

- Фитнес, прогулки с мужем и детьми на выходных, в отпуск — на море. Ещё люблю печь торты, это мой способ расслабиться и порадовать домашних. Наверное, ничего особенного, как у большинства людей.

- Есть ли у вас высокая цель?

- Меня об этом спрашивают часто. Были возможности занять более высокие должности, но я прежде всего доктор. Я хочу просто работать и лечить людей. Для меня медицина — это не только профессия, а образ жизни. Я не вижу себя без работы с пациентами, без общения, без возможности помочь. Большие должности — это уже «в сторонке» от того, что по настоящему вдохновляет. Я вижу себя доктором, который лечит.

