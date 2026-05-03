В Туле к 9 Мая по местам обороны города запустят исторический трамвай

В этом году в Туле появится новый патриотический проект — историческое путешествие на трамвае по местам, связанным с обороной города. Внутри вагона разместят QR коды с аудиоисториями о подвигах туляков и ключевых событиях военных лет.

Парады у дома ветерана пройдут в 11 районах области с участием оркестров, суворовцев, кадет, юнармейцев и творческих коллективов. На общественных пространствах 9 мая зазвучат «45 песен Победы», портреты ветеранов появятся на медиапанелях, а окна украсят символами Победы.

Традиционные «Линейки Победы» пройдут в детских садах, колледжах, школах и впервые — в вузах. Завершатся они тульским гимном «Бессмертный полк» и «Разговорами о важном». Также подведены итоги VI конкурса эссе «У них в судьбе была война…». Победителями стали 45 школьников и студентов.

Особое внимание уделили благоустройству воинских захоронений. Все 745 объектов памяти в регионе приведены в порядок. В праздничные дни к их охране привлекут 247 дружинников-добровольцев и 635 сотрудников администраций. 48 объектов находятся под постоянным видеонаблюдением.