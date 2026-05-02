В Туле парадные расчеты на День Победы назовут именами героев обороны 1941 года

В год 81-й годовщины Победы и 85-летия героической обороны Тулы парадным расчётам присвоены имена участников Тульской оборонительной операции. Традиционно в торжественном марше участвуют военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В город уже доставлены парадные ЗИЛы для командования гарнизоном.

По решению командующего Московским военным округом, парад пройдет в формате пеших расчетов. Сводный оркестр исполнит парадное дефиле и попурри из песен военных лет, также запланировано театрализованное представление.

Для зрителей установят шесть трибун на 1420 мест. Приглашены ветераны Великой Отечественной, Герои России и Труда, участники СВО и боевых действий, дети погибших бойцов, представители Горловки, казачества, поискового движения, а также жители населенных пунктов, носящих звания «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».

Учреждена памятная медаль «Участнику парада Победы в городе-герое Туле». Ее вручат участникам парада и тем, кто активно помогал в его подготовке и проведении.