Дожди и до +8 градусов ожидают туляков в первый майский день Фото: Алексей ФОКИН.

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Тульской области в субботу, 1 мая.

В этот день утром в регионе ожидаются дожди при температуре в +2…+4 градуса. Днем осадки продолжатся, а столбики термометров поднимутся до отметки в +8 градусов. Ветер северный со скоростью до 6 м/с.

К вечеру температура воздуха составит +4…+6 градусов. А в ночные часы в регионе возможны небольшие заморозки до -2 градусов.

Атмосферное давление в областном центре в течение суток будет колебаться в диапазоне 750–752 мм рт. ст.