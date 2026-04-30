Майские праздники в Тульской области завершатся настоящим весенним теплом.

Майские праздники в Тульской области будут контрастными: от прохлады и осадков в начале выходных — к ясной и теплой погоде к их завершению.

В пятницу, 1 мая, ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом, переходящим в дождь. Днем температура составит +7°C, ночью +3°C. Ветер северо-западный, слабый, до 4 м/с.

В субботу, 2 мая, станет значительно комфортнее: небо прояснится, установится малооблачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +11°C, ночью +6°C. Ветер сменится на юго-западный, умеренный, до 6 м/с.

Воскресенье, 3 мая, станет самым теплым днем выходных: при облачной погоде днем будет +18°C, ночью +9°C. Ветер останется юго-западным, до 6 м/с, а влажность снизится, что сделает погоду приятной для прогулок и отдыха на свежем воздухе.