1 мая в Туле отметят шествием и ярмаркой местных брендов

1 мая в Туле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда. Программа начнется в 12:00 с первомайского шествия, в котором примут участие представители предпринимательских сообществ региона. Колонна пройдет от стенда Национального центра по Музейному кварталу до Тульского машиностроительного колледжа имени Никиты Демидова на Казанской набережной и затем вернется обратно.

Организаторы приглашают присоединиться к шествию всех желающих.

В рамках праздничной программы все желающие смогут поучаствовать в интерактивной лотерее «Колесо фортуны» и выиграть подарочные сертификаты на продукцию тульских производителей. На праздничной ярмарке туляков ждут традиционные пряники и креативные пряничные круассаны, целебные чаи, эксклюзивные сувениры, предметы быта ручной работы и многое другое.

Также в день Первомая пройдет насыщенная концертная программа. Для гостей выступят молодые и талантливые барабанщики, танцоры, певцы, а также детские творческие коллективы.