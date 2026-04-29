Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
Радио
Общество29 апреля 2026 15:00

1 мая в Туле отметят шествием и ярмаркой местных брендов

Начнется праздник в полдень
Анна КОНЕВА
1 мая в Туле отметят шествием и ярмаркой местных брендов

1 мая в Туле отметят шествием и ярмаркой местных брендов

Фото: Алексей ФОКИН.

1 мая в Туле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда. Программа начнется в 12:00 с первомайского шествия, в котором примут участие представители предпринимательских сообществ региона. Колонна пройдет от стенда Национального центра по Музейному кварталу до Тульского машиностроительного колледжа имени Никиты Демидова на Казанской набережной и затем вернется обратно.

Организаторы приглашают присоединиться к шествию всех желающих.

В рамках праздничной программы все желающие смогут поучаствовать в интерактивной лотерее «Колесо фортуны» и выиграть подарочные сертификаты на продукцию тульских производителей. На праздничной ярмарке туляков ждут традиционные пряники и креативные пряничные круассаны, целебные чаи, эксклюзивные сувениры, предметы быта ручной работы и многое другое.

Также в день Первомая пройдет насыщенная концертная программа. Для гостей выступят молодые и талантливые барабанщики, танцоры, певцы, а также детские творческие коллективы.