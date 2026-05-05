Жаркая весна: регионы готовятся к сезону лесных пожаров

Фото: Степан НЕКЛЮЕВ.

На прошлой неделе в России отметили День пожарной охраны. И символично, что именно к этому сроку по всей стране завершилась подготовка к пожароопасному сезону. Думаете, рано? В Еврейской автономной области еще в середине апреля полыхали леса – беда пришла из-за чьего-то безответственного пала травы. Самое главное сейчас – сделать все возможное, чтобы таких случаев было меньше. Участвуют в этой работе все – не только лесники и спасатели, но также энергетики.

«Ситуация недопустима»

Тема пожаров обсуждалась на Всероссийском совещании по итогам работы лесного хозяйства, которое 14 апреля состоялось в Москве. Глава Рослесхоза Иван Советников подробно остановился на положении дел в Еврейской автономной области, где к этому времени огонь прошел свыше 100 тысяч гектар. Первопричина случившегося – не молния или техногенная катастрофа, а простой поджог травы.

«Самый крупный лесной пожар допустили в результате перехода огня с ландшафтного пожара, возникшего от самовольного пала сухой травы. Коллеги, такая ситуация просто недопустима. Нужно оперативно реагировать на возгорания, которые представляют угрозу перехода. Обязательно нужно найти виновных в этом лесном пожаре. Применить к ним не только административные меры, но и привлечь к уголовной ответственности», – сказал Иван Советников.

На охрану лесов от огня в этому году выделено 26,6 млрд рублей – это на 6,9 млрд рублей больше 2025 года. Дополнительно 9,9 млрд рублей направят регионам, которые увеличили активную зону тушения лесных пожаров. Это позволит создать еще 11 авиаотделений и набрать свыше 750 новых специалистов.

Основной задачей остается исполнение поручения Президента России по сокращению площади возгораний. Целевой показатель на 2026 год – 4,3 млн гектаров. Это уровень прошлого года, который считается успешным, несмотря на раннюю весну, высокие температуры, дефицит осадков и сильные ветровые нагрузки.

«Важно держать ситуацию на контроле, своевременно выявлять возгорания и оперативно тушить лесные пожары на малых площадях», – сказал Иван Советников.

172 тыс. чистых гектаров

«Максимальное количество низовых пожаров возникает ранней весной, когда сошел почти весь снег и прошлогодняя высохшая высокая трава служит доступным проводником горения», – говорит советник ректора по науке в Уральском государственном лесотехническом университете Сергей Залесов.

Он предупреждает, что источником возгораний может быть что угодно, например, непотушенная сигарета. А огонь из леса легко перекидывается на дома людей или другие важные объекты. Часто от него страдают, например, линии электропередачи (ЛЭП) – во многих случаях их трассы проходят в открытом пространстве, где растет много травы.

Поэтому подготовка к пожароопасному сезону не только у лесников, но и у энергетиков начинается задолго до того, как столбик термометра поползет вверх. «В числе ключевых задач – расчистка охранных зон ЛЭП от сухой растительности, валежника и древесно-кустарниковой поросли», – поясняет начальник отдела энергетики и газификации Министерства ЖКХ Новосибирской области Елена Афанасьева.

Эти мероприятия выполняются в рамках ремонтной программы. Так, в прошлом году энергетики «Россетей» (это крупнейшая в стране электросетевая компания) выполнили план по расчистке от растительности в объеме 172 тыс. гектаров просек, на текущий год предусмотрено 174 тыс. гектаров.

Также, продолжает Елена Афанасьева, для снижения рисков распространения пожаров создаются минерализованные полосы. На практике это выглядит так: вдоль ЛЭП бульдозеры и тракторы опахивают землю, где нет травы. Огонь просто не может перешагнуть через этот «ров».

Существующее мнение о том, что сами линии электропередачи могут приводить к пожарам, в профессиональной среде вызывает недоумение. На энергообъектах установлены системы релейной защиты, позволяющие распознавать и ликвидировать короткие замыкания. Эта мера направлена, в том числе, на обеспечение пожарной безопасности.

Дежурство «24 на 7»

Дополнительно проводятся иные мероприятия: проверяются молниезащитные устройства и склады, организуются тренировки, инструктажи и учения. Здесь очень важна координация разных служб.

«В последние несколько лет в Забайкальском крае складывается крайне тяжелая пожароопасная обстановка. Основные причины – сложные климатические условия – сухая ветреная погода весной, а также человеческий фактор. В 2025 году Забайкалье стало лидером по числу лесных пожаров среди всех регионов Дальневосточного федерального округа. Наша задача на этот год – не допустить повторения подобной ситуации», – говорит и.о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности края Валерий Шрейдер.

Он обращает особое внимание на необходимость взаимодействия всех смежных структур. «Это позволяет нам реально оценить масштаб возможных угроз и достаточность необходимых ресурсов, сил и средств», – отмечает Валерий Шрейдер.

Такое сотрудничество не ограничивается учениями. В Свердловской области, например, между спасателями и энергетиками «24 на 7» работает «телемост». Как пояснил Сергей Махнев, и.о. замначальника ГУ МЧС по региону, «Россети» передают в МЧС данные о срабатывании автоматики, повреждениях проводов и отключениях. А МЧС, в свою очередь, предоставляет спутниковую информацию о термических точках, прогнозы погоды и направление распространения огня. «Такой обмен позволяет своевременно переключать питание по резервным схемам до подхода огня к сетевым объектам», – говорит он.

И это еще не все. Когда пожар все-таки происходит, спасатели обеспечивают доступ ремонтным бригадам, а энергетики в ответ – электричеством. «Вне зависимости от времени суток бригады направляются для подключения полевых лагерей и пожарных гидрантов, – подчеркивает Сергей Махнев. – Регулярные учения, обмен данными и совместные профилактические работы позволяют снизить число аварийных отключений».

Новые правила игры

Если раньше сезон пожаров был предсказуемым – начинался в мае и заканчивался в августе, то теперь календарь летит в тартарары. Николай Терешонок, начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии», связывает это с изменением климата. Помните тот сумасшедший март и начало апреля в Центральной России, когда было аномально тепло почти месяц? Это был блокирующий антициклон – и такие истории будут возникать чаще.

«Риски повторения рекордных волн тепла и пожароопасных периодов на территории центральной части России летом этого года достаточно высоки, – предупреждает эксперт. – При этом в жаркий период резко увеличивается потребление электроэнергии кондиционерами, что повышает нагрузку на электрические сети».

А на юге страны дела обстоят еще драматичнее. Антонина Ростова, профессор кафедры энергетики Пятигорского института СКФУ, говорит, что +50°C в тени на Ставрополье и в Приэльбрусье перестали быть фантастикой.

Рукотворные пожары

Можно бесконечно совершенствовать технику, опахивать километры земель и запускать спутники, но пока рядом с лесом находится человек с сигаретой или желанием сжечь прошлогоднюю траву на даче – пожары будут. Статистика неумолима.

Профессор Залесов приводит убийственную цифру: 97% пожаров в равнинной местности случается по вине человека. И это без учета поджогов.

В Астраханской области, где сухой тростник и камыш вспыхивают как порох, уже с 23 марта ввели особый противопожарный режим. Александр Мухин, замначальника отдела ГУ МЧС по региону, в который раз призывает людей к сознательности: «Мы настоятельно рекомендуем населению: не разводить костры вблизи деревьев и сухостоя, особенно при сильном ветре; не бросать непотушенные сигареты; не сжигать мусор на садовых участках рядом с растительностью. Важно иметь запас воды для первичного тушения, регулярно скашивать камыш и сухую траву возле домов».

А в Чувашии к этому добавляют еще один важный пункт – не оставлять детей без присмотра. Шалость с огнем в сухую погоду может стоить целого леса.

«Каждый житель должен помнить: только совместными усилиями можно сохранить леса, защитить животных и обеспечить безопасность работы жизненно важных объектов. Не оставайтесь равнодушными – сообщайте о любых признаках возгорания по телефонам экстренных служб и неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности», – говорит заместитель председателя Общественной палаты региона Алексей Автономов.

ПАО «Россети Центр»