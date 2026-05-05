Автомобилисты смогут оспаривать штрафы через «Госуслуги»: как изменится жизнь водителей.

Партия «Новые люди» предложила создать единый онлайн-сервис на портале «Госуслуги», который позволит водителям оспаривать любые постановления без бумажной волокиты и личных визитов в ведомства. Идею уже направили на рассмотрение в МВД, и она может упростить жизнь миллионам автомобилистов.

На сегодняшний день процедура обжалования штрафов выглядит запутанно. Всё зависит от того, кто именно выписал штраф: инспектор ГИБДД на дороге, камера автоматической фиксации или судья.

В одном случае можно попробовать подать жалобу онлайн, в другом приходится лично нести бумаги в канцелярию, рискуя пропустить сроки. У людей нет на это времени, а сложность процесса часто приводит к тому, что водители просто оплачивают даже несправедливый штраф, лишь бы не связываться с бюрократией.

«Это логичный шаг в развитии цифровизации. Чем проще и понятнее процесс — тем меньше стресса у людей и больше доверия к системе», — комментируют депутат Тульской городской Думы Анна Иванова.

При этом у водителей сохранится право выбора. Никто не отменяет возможность подать жалобу лично или по почте, если кому-то так удобнее.

Ранее «Новые люди» разработали законопроект, который также существенно облегчит жизнь тульским водителям. Партия предлагает обязательно уведомлять автовладельцев за 15 минут до начала эвакуации с помощью «Госуслуг», чтобы дать возможность тут же вернуться, устранить нарушение и избежать эвакуации. Это позволит избежать излишнего стресса, если водитель ненадолго отошёл в аптеку или в магазин, а мест на ближайшей парковке не оказалось.