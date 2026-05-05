Биоармирование в клинике косметологии «Сияние»: Татьяна Заикина о секретах молодости без операций.

Одной из самых востребованных и эффективных процедур сегодня считается биоармирование. Врач-косметолог Татьяна Заикина основатель клиники косметологии «Сияние», рассказала о тонкостях этой методики, её преимущества и кому подходит.

Что такое биоармирование и как оно работает?

— Биоармирование — это современная инъекционная методика, направленная на создание внутреннего каркаса кожи. В проблемные зоны вводятся специальные пластичные гели на основе гиалуроновой или полимолочной кислоты. Для этого используются как обычные иглы, так и тупоконечные канюли, которые минимально травмируют ткани, раздвигая их, а не разрезая. В результате под кожей формируется невидимая «решётка», которая поддерживает овал лица, предотвращает провисание и укрепляет кожу.

Кому подходит процедура?

— Биоармирование особенно эффективно для женщин в возрасте от 30 до 50 лет, когда начинают проявляться первые признаки старения: снижение упругости, появление тонких морщин, опущение овала лица, сухость и тусклый цвет кожи. Процедура подходит и для профилактики — если начать вовремя, можно значительно замедлить процессы старения и сохранить молодость надолго.

Преимущества биоармирования

— Главное достоинство метода — безболезненность и нетравматичность. Благодаря использованию современных препаратов и канюль, процедура проходит максимально комфортно. Эффект заметен уже через 1–2 недели: кожа становится более упругой, овал лица — чётче, морщины разглаживаются. Результат сохраняется до 1,5–2 лет, а при поддерживающих процедурах — до 3–5 лет. Кроме того, биоармирование отлично сочетается с другими методиками омоложения, например, с биоревитализацией или аппаратными процедурами.

Как проходит процедура и что важно знать?

— Перед началом мы обязательно проводим консультацию, чтобы исключить противопоказания. Сама процедура занимает около 1–1,5 часов. На кожу наносится анестезирующий крем, после чего врач аккуратно вводит препарат по специальной схеме. После сеанса возможны небольшие покраснения или отёки, которые проходят за 1–2 дня. В течение недели не рекомендуется посещать сауну, баню, бассейн и загорать. Макияж лучше не использовать первые сутки.

Противопоказания и побочные эффекты

— Как и у любой процедуры, у биоармирования есть противопоказания: это онкологические и аутоиммунные заболевания, беременность, период лактации, острые воспалительные процессы в зоне инъекций. Побочные эффекты минимальны — это могут быть небольшие синячки или отёки, которые быстро проходят. Важно обращаться только к квалифицированным специалистам, чтобы избежать осложнений.

Почему стоит выбрать биоармирование?

— Биоармирование — это безопасный, быстрый и эффективный способ вернуть лицу молодость без операций и долгой реабилитации. Процедура подходит для женщин, которые ценят своё время и хотят выглядеть естественно и свежо. В нашем центре мы используем только сертифицированные препараты и индивидуальный подход к каждой пациентке.

